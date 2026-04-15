Albaraka Türk geri alım programını başlatıyor

Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 27 Mart 2026 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan geri alım programı çerçevesinde, 14 Nisan 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla pay geri alımı konusunda Genel Müdürlük yetkilendirildi.

Açıklamada, geri alım işlemlerinin 17 Nisan 2026 tarihinde başlayacağı ve piyasa koşullarına bağlı olarak gerçekleştirileceği belirtildi. Programın bitiş tarihi ise 27 Mart 2029 olarak açıklandı.

Banka ayrıca, gerçekleştirilecek her işlem sonrasında ilgili mevzuat kapsamında özel durum açıklamalarının kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.