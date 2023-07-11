Albaraka Türk, yeni işveren markasını duyurdu

Albaraka Türk Kültür Elçileri Ödül Töreniyle birlikte Satış Performans Ödül Töreni düzenlendi.

Albaraka Türk yeni vizyonunu “finansal hizmetleri en iyi müşteri deneyimiyle sunarak katılım finansın güvenilir, yenilikçi, dijital öncüsü olmak ve sürdürülebilir kârlı bir büyümeyi sağlamak” ifadeleriyle açıkladı.

Yeni misyonunu ise “Katılım finans ilkelerine ve ahlaki değerlere uygun bir şekilde, toplumun finansal ihtiyaçlarını müşteri merkezli bir yaklaşımla karşılamak, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek çözüm odaklı bir şekilde tüm paydaşlarımıza yüksek değer sağlamak.” olarak belirledi. Kurumsal Değerler başlığı altında ise “Güvenilirlik, İş Birliği, Yenilikçilik ve Çeviklik, Kalkınma, Müşteri ve Çözüm Odaklılık” kavramlarını topladı.

Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Temsah: “Albaraka Türk, Türkiye’nin ilk katılım bankası olması nedeniyle sektörde hemen her yeniliğin öncüsü olmayı kendisine görev edinmiş bir kurum. Bu bağlamda, her yönüyle kurumumuz dahilinde nakış nakış dokuduğumuz yeni açılımlarımıza büyük değer atfediyor ve ilklerin bankası olmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Köklü bir geçmişi uhdesinde diri tutan kurumumuzda özellikle genç çalışma arkadaşlarımızla zamana uygun yeni tanımlamalar getirmeye gayret gösteriyoruz. Yenilenen vizyon, misyon ve değerlerimizle birlikte yeni bir dönemi başarılarla doldurmaya hazır olduğumuzu da ilan etmiş oluyoruz.” şeklinde konuştu.

Strateji ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Emeç ise şu ifadeleri kaydetti: “Yeni vizyon, misyon ve değerlerimiz, Bankamızın odaklanmak, büyüme ve geliştirmek istediği stratejik alanlarla oldukça yakından ilgili. Tabana yayılan büyümemize ek olarak mevcut müşterilerimizle olan ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde kuvvetlendirmeyi ve Bankamızın son dönemdeki finansal başarısını daha da artırmayı hedefliyoruz. Yenilikçi ve dijital çözümler hem yeni dönem manifestomuzda hem de Bankamızın stratejik hedeflerinde yüksek önem derecesiyle yer alıyor. Tabi tüm bu stratejik hedefler ve öncelikler uygulamayla ve onu uygulayacak insanlar ile anlamlı. Stratejik öneme sahip odaklandığımız alanlar için farklı departmanlardan çalışma arkadaşlarımızı bir araya getirerek sinerjimizi artıracak ve dönüşüm yolculuğumuzda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.”

Yeni işveren markası: “Biriz”

Albaraka Türk’ün tüm çalışanlarını kapsayan işveren marka söylemi ise “Bir’iz” olarak duyuruldu.

Finans ve İnsan Kıymetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Çakmak, “İşveren markamızı çalışma arkadaşlarımıza duyurmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Uzun yıllara dayanan sektör deneyiminin yanı sıra; kurucularımızın, bankamızı dayandırdıkları hassasiyet ve değerler kuşkusuz önümüze ışık tutacak bir anlam barındırıyor. Bu noktada yeni vizyon, misyon ve değerlerimiz ile birlikte yeni işveren markamızın hedeflerimize ulaşmadaki rehberliğini sonuna kadar hissediyor, birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirmeyi asıl vazifelerimizden biri olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çalışanlar özel olarak ödüllendirildi

İki büyük lansmanın akabinde “Kültür Elçileri Ödül Töreni” düzenlendi. “İnisiyatif, Toplumsal Sorumluluk, Müşteri Odaklılık, Katılım İlkeleri, Çözüm Odaklılık, Dijital Öncülük, Kârlılık, İş birliği, Güvenilirlik, Liderlik, Yenilikçilik, Aidiyet” olmak üzere 12 kategori altında toplanan kültürel değerler doğrultusunda örnek davranışlarda bulunan çalışanların ödüllendirilmesiyle gerçekleşti.

Kültür elçileri ödül programı ile ilgili açıklamalarda bulunan Genel Müdür Başyardımcısı Turgut Simitcioğlu, “Albaraka’da bir insan bir şeyi isteyerek ona emek verdiği zaman Albaraka o insanın önünü açar. Vizyonumuzu, misyonumuzu, değerlerimizi, kültürümüzü benimsemiş tüm Albaraka çalışanlarının ulaşamayacağı hedef yoktur. Her şirketin bir hikâyesi vardır. Şimdi yeni bir hikâye oluşturuyoruz. Çalışanlarımızın ve ortaklarımızın refah seviyesini arttırmak için yeni hedefler koyuyoruz. Amacımız, kültürümüz ve değerlerimizin ışığında kendimizi geliştirmektir. Kültürümüzü ve değerlerimizi benimseyen her Albarakalı bizim için bir kültür elçisidir.’’ ifadelerini kullandı.

“Birlikteyiz” etkinliğinde Geleneksel Satış Performans Ödül Töreni de gerçekleştirilirken, Albaraka Türk Genel Müdürlük binasında düzenlenen yemek ve açık havada sinema gösterimiyle program sonlandı.