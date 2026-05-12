Albaraka Türk’ten 80 milyar TL’lik kira sertifikası ihracı
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., yurt içinde toplam 80 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verdi.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu’nun 7 Mayıs 2026 tarihli kararı kapsamında ihraçlar; çeşitli vadelerde, farklı tertipler halinde ve kira sertifikası türleri olan sahipliğe, yönetim sözleşmesine ve alım-satıma dayalı yapılar üzerinden gerçekleştirilecek.
İhraçların halka arz edilmeksizin, tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle yapılması planlanıyor. Süreç kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere ilgili kurumlara gerekli başvuruların yapılacağı bildirildi.