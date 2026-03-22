Albaraka Türk’ün ortaklık yapısı değişti

Albaraka Türk, ortaklık yapısında meydana gelen değişiklikleri Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, ortaklardan Dallah Al Baraka Holding’in bankadaki paylarının Al Baraka Group’a devredilmesiyle hissedarlık yapısı güncellendi.

Söz konusu işlem sonucunda Al Baraka Group’un Albaraka Türk’teki doğrudan payı yüzde 45,09’dan yüzde 53,39’a yükselirken, Dallah Al Baraka Holding’in payı ise yüzde 8,30’dan sıfıra geriledi.

Açıklamada, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında gerekli izin başvurusunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından onaylandığı belirtildi. İşlemin ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nun 198. maddesi çerçevesinde 19 Mart 2026 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edildiği ifade edildi.

Dolaylı pay sahipliği tarafında ise Al Tawfeek Company for Investment Fund’un payı yüzde 8,71’den yüzde 10,31’e yükseldi.

Gerçekleşen değişiklikle birlikte Al Baraka Group, Albaraka Türk’teki hakim ortak konumunu daha da güçlendirmiş oldu.