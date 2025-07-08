Albatros QS, personel istihdamında ezber bozan yaklaşımı ile firmalara ivme kazandırıyor

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

2024 yılının son çeyreğinde temelleri atılan Albatros İnsan Kaynakları, insan kaynakları sektörüne yenilikçi, çözüm odaklı ve sürdürülebilir bir yaklaşım getirmek amacıyla kuruldu. Kurucu ortakları Eşref Aytüre, Ali Durmaz ve Okay Türkel, sektörde edindikleri tecrübeleri, ortak vizyonlarıyla birleştirerek sadece bir danışmanlık firması değil; güvenilir bir iş ortağı yaratma hedefiyle yola çıktılar.

“Albatros, sadece bir İK firması değil; kurumların geleceğini şekillendiren bir çözüm ortağıdır”

Albatros, isminin okyanusları aşan, sabır ve güçle yol alan efsanevi kuştan aldığını belirten Okay Türkel, “Tıpkı bu simgesel anlam gibi, şirketimiz de insan kaynakları süreçlerinde yalnızca bugünü değil, uzun vadeli başarıyı hedefleyen stratejiler geliştiriyor” dedi.

İnsan kaynakları alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimiyle, işe alım süreçlerinin yalnızca doğru CV’yi bulmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Eşref Aytüre ise, “Bir şirketin başarısı, doğru insanı doğru pozisyonda konumlandırmakla başlar. Albatros’un çıkış noktası tam olarak buydu” diye konuştu. Şirketin teknolojiyle bütünleşen altyapısını yöneten isim olan Ali Durmaz da, dijital çözümler ve veriye dayalı seçim algoritmalarıyla işe alım süreçlerini hızlandırdıklarını belirterek “Yeni nesil iş gücünü yakalamak için yeni nesil yöntemlere ihtiyaç var. Albatros olarak teknolojiyi, insani değerlerle dengede tutuyoruz” açıklamasında bulundu. Albatros’un saha operasyonları ve müşteri ilişkileri tarafında etkili bir liderlik sergilediğini kaydeden Okay Türkel, “Müşterilerimizle yalnızca çalışmıyor, onları anlıyor ve ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyoruz. İşin özünde güven yatıyor” sözleriyle firmalarının kurumsal yaklaşımını özetledi.

Kısa zamanda güçlü referanslar, güçlü vizyon

Henüz ilk yılında olmasına rağmen Albatros İnsan Kaynakları’nın birçok sektörde önemli iş birliklerine imza attığını vurgulayan Türkel, süreçlerinde gerek beyaz yaka, gerekse mavi yaka istihdamında gösterdikleri özen ve hızla rakiplerinden ayrıştıklarına dikkat çekti. Türkel, gelişmiş aday havuzları, etik ilkelerden ödün vermeyen yaklaşımları ve kuruma özel çözümler üretme kabiliyetiyle geleceğin İK liderlerinden biri olma yolunda ilerlediklerinin altını çizdi. OEM ve tedarikçi firmalara entegre personel yönetimi hizmeti sunan firmalarının, 2025 yılı için ihracata dayalı stratejik büyüme hedeflerini açıklayan firmanın Proje Müdürü Okay Türkel, “Yılsonuna kadar 6 şehirde 15 projeye ulaşarak, 300 kişilik uzman kadro ile üretim süreçlerini yöneteceğiz” dedi. Beyaz eşya ve otomotiv başta olmak üzere, medikalden gıdaya kadar pek çok sektörde operasyon yürüten Albatros QS, klasik insan kaynakları firmalarından farklılaşan yapısıyla dikkat çekiyor. Albatros QS Proje Müdürü Okay Türkel, “Türkiye’de personel istihdamı denilince akla sadece işçi temini geliyor. Biz ise belirli bir üretim alanının personel, süreç ve operasyonel yönetimini tamamen devralarak, o kısmı uçtan uca yönetiyoruz. Bu yaklaşım bizi klasik İK firmalarından ayırıyor” dedi.

Sahada uygulanan sistem, sektör gözetmeden OEM ve tedarikçi firmaların elini rahatlatıyor

Üretim destek operasyonlarından paketleme ve kalite kontrol duvarlarına kadar geniş bir yelpazede çözüm sunduklarını belirten Türkel, özellikle dış pazarlara üretim yapan firmalar için entegre yönetim sistemlerinin kritik olduğunu vurgulayarak, “Bir üretim hattında sadece paketlemeyi devraldığımızda bile işverenin personel bulma, işe alım, eğitim, kıyafet ve sigorta gibi operasyonel yüklerini sıfıra indiriyoruz. Bu da maliyetleri azaltırken, üretim ve ihracat kalitesini artırıyor” diye konuştu.

2024’ün ilk yarısını faaliyet başlangıcı olarak kabul eden Albatros QS’nin bu sürede üç farklı şehirde sekiz projeye imza attığı bilgisini paylaşan Okay Türkel, 2025 sonunda ise minimum beş-altı şehirde operasyon yürütmeyi planladıklarını söyledi. Projelerini özellikle ihracat odaklı firmalarda hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Türkel, “Rakamlar bizim için sadece kadro değil, yetkinlik ve sürdürülebilirlik anlamına geliyor. 2025'te hedefimiz 15 aktif projeye ulaşmak. Bu projelerin çoğu, dış pazarlara üretim yapan firmalarda konumlandırılacak. Kalite duvarı, sorting ve rework gibi hassas alanlarda, ihracat kalitesini destekleyecek özel kadrolar devrede olacak” dedi.

ERP tabanlı aday havuzu ile sürdürülebilir işgücü

Farklı sektörlerdeki personel ihtiyaçlarını ERP destekli yazılı testlerle belirleyip aday havuzunda topladıklarını belirten Eşref Aytüre, her projeye uygun personellerinin; eğitim, İSG uyumu ve güzergâh planlaması gibi detaylarla birlikte sahaya çıkarıldığını sözlerine ekledi. Aytüre, “Sadece işe alım yapmıyoruz; personeli proje bitimine kadar izliyor, performans raporlarıyla işverene sürekli geri bildirim sağlıyoruz. Bu sayede çalışan sadece günlük üretim değil, uzun vadeli kalifiye potansiyel olarak işverenin sistemine entegre ediliyor” ifadelerini kullandı.

133 kişilik mevcut kadrosuyla sektörde konumlarını güçlendirerek hem yatırımcıya hem çalışana değer katma prensibiyle hareket ettiklerini belirten Okay Türkel, “Amacımız sadece bir İK firması olmak değil. İşveren için güvenilir bir operasyon ortağı, çalışan için ise uzun vadeli bir kariyer platformu oluşturmak istiyoruz. Güvenilir adımlarla ilerleyerek her iki taraf için sürdürülebilir değer yaratıyoruz” açıklamasında bulundu.