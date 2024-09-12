Albatur, inovatif çözümlerle ürün gamını genişletiyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Albatur, sürgülü kapı ve kapak sistemleri alanında markalaşma çalışmalarını sürdürürken, aynı zamanda Ar-Ge çalışmalarına da yoğunlaşarak ürün gamını genişletiyor. Üretim parkurunu güncel teknoloji ile uyumlu hale getiren firma, inovatif ürünlerle sektörde öncü rol oynamaya devam ediyor.

Genel Koordinatör Kadir Batur Teoman, firmanın üretim odaklı bir yaklaşım benimsediğini belirterek, “Biz, üretim motivasyonu ile çalışıyoruz ve satış kısmını bayilerimize bırakıyoruz. Türkiye genelinde 300’ün üzerinde bayi ile çalışıyoruz ve dünya çapında 90’a yakın ülkeye ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Bayilerimizle birlikte 2 binin üzerinde satış noktasına ulaşıyoruz. E-ticaret tarafında doğrudan yer almamakla birlikte, bayilerimizin çevrimiçi satışlarını destekliyoruz. Üretimimizin yaklaşık %45’ini doğrudan ihraç ediyoruz, ancak iç pazara verdiğimiz bazı ürünler dolaylı olarak ihracata da gidiyor. En büyük hedefimiz, iç pazardaki ürün adetlerini koruyarak ihracat oranını %65’e çıkarmak” dedi.

“80’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz”

Mobilya sektörü için sürgü sistemleri üretiminde uzmanlaştıklarını hatırlatan Teoman, “After market alanında ürün grubumuzla pazar lideriyiz. 80’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Hong Kong, Tayvan, Bahreyn ve Avustralya gibi pazarlarda yerimizi aldık, Dubai’de yapılanmamızı güçlendirdik. Kuzey Afrika’da turizm ve otel yatırımlarına yönelik ürünler veriyoruz. İngiltere’de ciddi bir yenileme pazarı oluştu. Portekiz’de konut projelerinde ürünlerimiz kullanılıyor. Bulgaristan ve Cezayir gibi pazarlarda da ön plandayız, ancak son dönemde yaşanan gelişmeler sektörde olumsuz etkiler yarattı. İç pazarda ciddi bir talep daralması yaşanırken, ihracatta da fiyat rekabeti zorlayıcı hale geldi. Artan maliyetlere karşın döviz kurunun stabil seyri, ihracat tarafında fiyat rekabetini zorlaştırıyor” diye konuştu.

Verimlilik odaklı çalışmalarla rekabet koşullarında avantaj sağlamaya çalıştıklarını belirten Teoman, “Bazı ürünlerde ortak çözümler üretmeye çalıştık. Ancak geniş bir ürün yelpazesi sunduğumuz için ürün gamını daraltmamız mümkün değil. Artan nüfusla birlikte butik talebe yönelik eğilim yükseliyor ve biz de buna hazırlık yapıyoruz” dedi.

Teoman, geliştirdikleri yeni mobilya aksesuarları ve sürgü sistemlerinin yanı sıra, inovatif çözümlerini 12-15 Eylül arasında düzenlenecek Intermob Fuarı’nda müşterileri ile buluşturacaklarını ifade ederek, “Fuarda, ziyaretçilerimiz sektörün en son trendleri ve teknolojik gelişmeleriyle donatılmış ürünlerimizi yakından inceleme fırsatı bulacak” dedi.