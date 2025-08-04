Albayrak Makine, raylı sistemler tecrübesini yüksek teknoloji ihracatına dönüştürdü

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Albayrak Makine’nin, Eskişehir’de 41 yıl önce Sanayi Çarşısı’nda tornacılıkla başlayan hikayesi bugün ülke sınırlarını aştı. Sektöründe Türkiye’nin ilk yerli ve milli peron kapı ayırıcı kapı sistemini üreten firma, raylı sistemlerde dünya markası olmayı hedefliyor. Albayrak Makine Elektronik Genel Müdürü Gürhan Albayrak, 1984 yılında Sanayi Çarşısı’nda küçük bir torna atölyesi olarak kurulan ve çeşitli sektörlere talaşlı imalat ile makine üretimi gerçekleştiren Albayrak Makine’nin, 2006 yılında raylı sistemler sektörüne giriş yaptığını söyledi. Firmalarının, Türkiye'de Peron Ayırıcı Kapı Sistemlerini (PAKS) yerli ve milli olarak üreten ve Bütünleşik Emniyet Seviyesi (SIL) sertifikasına sahip ilk firma olduğunu belirten Albayrak, “Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yurt içi ve yurt dışı projeler kapsamında yurtdışına ulaştırdığımız kapılarımız başarılı bir şekilde hizmet vermektedir. Ayrıca raylı sistem araç kapılarının tasarım ve imalat süreçlerine de başlayan firmamız Türkiye’de yerli ve milli kapı sistemleri kabiliyetini kazanmış ilk firmadır. SIL sertifikasyonu üzerine uzmanlaşmış çalışanlarımız ile ürünlerimize yönelik SIL 2, SIL 3, SIL 4 sertifikalarını almış bulunmaktayız. SIL sertifikasyonu üzerine danışmanlık ve eğitim de vermekteyiz” dedi.

Eskişehir OSB’de, üç bin metrekaresi açık 4 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 7 bin metrekare alanda projeye özel PAKS imalatı gerçekleştirdiklerini aktaran Albayrak, “Yüksek emniyet katsayısına sahip peron ayırıcı kapı sistemlerimiz, tramvay ve metro istasyonlarında ray ile yolcu bekleme alanını birbirinden ayırarak yolcu emniyetini sağlamaktadır. Ayrıca 2018 yılında Ar-Ge çalışmalarına başladığımız, 2020 yılında ise ilk üretimlerini gerçekleştirdiğimiz demiryolu araçları kapı sistemleri ürün portföyümüzde yer almaktadır” diye konuştu.

İhracatta hedef pazar Avrupa ve Amerika

Peron Ayırıcı Kapı Sistemlerini ‘aldoor’ markası altında piyasaya sunduklarını ve ilk ihracatlarını 2019 yılında gerçekleştirdiklerini dile getiren Albayrak, “Yurt dışı pazarında takip ettiğimiz ve yakın temaslar kurduğumuz projeler ile ihracat oranımızı artırmayı planlamaktayız. Gerçekleştirdiğimiz temaslar sayesinde uluslararası pazarlarda gücümüzü artırmaya çalışıyoruz. Potansiyel olarak Avrupa ve Amerika pazarı önümüzdeki dönemlerde hedef pazarlarımız arasında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.