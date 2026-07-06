ALÇIDER desteğiyle yürütülen ODTÜ araştırması bilim dünyasıyla buluştu

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Beyazıt Bestami Aydın tarafından sunulan araştırma, alçı levha duvar sistemlerinin deprem davranışına ilişkin elde edilen deneysel bulgularla akademisyenler ve sektör temsilcilerinin yoğun ilgisini gördü.

Bilimsel çalışma uluslararası görünürlük kazandı

Deprem mühendisliği alanında dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarını, araştırmacıları ve sektör temsilcilerini bir araya getiren konferansta sunulan çalışma, alçı levha duvar sistemlerinin deprem etkisi altındaki performansını bilimsel veriler ışığında değerlendirdi.

Araştırmanın, yapı güvenliğine yönelik teknik bilgi birikiminin geliştirilmesine, ilgili standartların güçlendirilmesine ve güvenli yapı uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Çalışma aynı zamanda üniversite-sanayi iş birliğinin bilimsel araştırmalara sağladığı katkının somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

ALÇIDER' in desteğiyle yürütülen araştırmanın uluslararası bir bilimsel platformda paylaşılması, Türkiye'de geliştirilen akademik çalışmaların görünürlüğünü artırırken, alçı levha duvar sistemlerine ilişkin bilgi ve deneyimin uluslararası akademik çevrelerle paylaşılmasına da katkı sundu.

"Güvenli yapılaşmanın temeli bilimsel araştırmalardır"

ALÇIDER Genel Sekreteri Turgan Vargı, araştırmanın uluslararası bir konferansta sunulmasının sektör açısından önemli bir gelişme olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülke olarak yapı güvenliğini destekleyen her bilimsel çalışmayı son derece değerli buluyoruz. ODTÜ tarafından yürütülen bu araştırmanın uluslararası düzeyde bilim insanlarıyla paylaşılması, hem ülkemizde üretilen akademik bilginin görünürlüğünü artırıyor hem de sektörümüzün bilimsel temeller üzerine gelişmesine katkı sağlıyor.

ALÇIDER olarak güvenli, sürdürülebilir ve nitelikli yapılaşmayı destekleyen çalışmaları yalnızca takip eden değil, aynı zamanda katkı sunan bir anlayışla hareket ediyoruz. Üniversitelerle kurduğumuz iş birliklerini sektörümüzün geleceğine yapılan önemli yatırımlar olarak görüyoruz. Bilimsel verilerle desteklenen araştırmaların yeni standartların oluşmasına, doğru uygulamaların yaygınlaşmasına ve daha güvenli yapıların inşa edilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de akademi ile sektör arasındaki iş birliklerini güçlendirmeye, araştırma projelerini desteklemeye ve yapı güvenliğine katkı sağlayacak bilimsel çalışmaların yanında olmaya devam edeceğiz."