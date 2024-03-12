Alcoa, Avustralyalı Alumina'yı alıyor

Alcoa, Avustralyalı Alumina'yı tamamını hisse senedi olarak ödeyerek satın alacak. ABD'li şirket bu satın alma ile dünyanın en büyük alümina ve boksit üreticilerinden biri haline gelecek.

Alcoa'nın Alumina'ya 2,2 milyar dolar değer biçilen anlaşmayı duyurmasının ardından Alumina hisseleri yüzde 10,4'e kadar yükseldi ve Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Alumina'nın satın alınması Alcoa'ya, alüminyumun yarı işlenmiş formunda dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan ortak girişimlerinin tam kontrolünü veriyor.

KCM Trade'in baş piyasa analisti Tim Waterer, "Her iki şirket için de bir kazan-kazan olabilir. Devralma teklifi, sektör için bulutlu bir büyüme görünümüne rağmen kaynaklar alanında bir güven oyu olarak görülebilir." dedi.

Anlaşma sonrasında, Alumina hissedarları birleşen şirketin yaklaşık yüzde 31,6'sına sahip olurken, Alcoa hissedarları yüzde 68,4'üne sahip olacak.