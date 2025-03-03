Aleks Metal, RJC üyesi oldu

Günümüzde duyarlı her insan, kullandığı mücevherlerin, taktığı saatlerin insan haklarına ve gezegene karşı duyarlı bir şekilde üretilmiş olmasına dikkat ediyor. Bir AgaOne şirketi olan ve lisanslı altın rafinerileri arasında yer alan Aleks Metal Rafineri (AMR) de gerek çevreye gerekse hizmet verdiği kişilere karşı saygılı bir kurum olduğunu bir kez daha gösterdi ve Responsible Jewellery Council (RJC) üyeliğine kabul edildi.

Responsible Jewellery Council (RJC) sürdürülebilirlik, insan hakları ve üretim standartları gibi konularda 14 sektör lideri tarafından 2005 yılında kuruldu. Aleks Metal Rafineri de madencilikten perakendeye kadar küresel saat ve mücevher tedarik zincirinde her büyüklükteki bin 900’den fazla şirketin üye olduğu RJC’ye Şubat 2025 itibariyle ismini yazdırdı. Türkiye’de RJC üyesi sadece 16 şirket bulunuyor.

Son teknoloji ile üretim yapıyor

Aleks Metal Rafineri Yönetim Kurulu Başkanı Sarp Tarhanacı, “Tüm üretim bantlarımızı kurulduğumuz günden beri çevreye ve insana saygılı son teknoloji ile donattık. Çevreci ve doğa dostu bir şirket olduğumuz dünyanın bu konudaki en saygın kuruluşu olan RJC’ye üyeliğimizle bir kez daha kanıtlanmış oldu. Şu an sertifikasyon süreci için denetimlere hazırlanıyoruz. Denetimlerden de en iyi sonuçlarla çıkıp ve en kısa sürede sertifikasyonu alacağımıza inanıyorum” dedi.

Madenlerden çıkan altınlar yerine, yastık altındaki altınları işleyerek şehir rafinericiliği yaptıklarını hatırlatan Tarhanacı, “Yerinde denetlenmeyen hiçbir madeni rafinerimize sokmuyoruz. Çevreye duyarlılığı belgelenmiş olmayan madenlerle çalışmama politikamız da aynen devam ediyor. RJC üyeliği bizi bu konuda daha da duyarlı olmaya yönlendiriyor ve bu bilinçle üretimimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.