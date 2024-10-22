Alfa Solar, Romanya’da üç şirketi satın aldığını duyurdu

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Alfa Solar Romania'nın güneş enerjisinden elektrik üretimi ve satışı gerçekleştirmesi planlanan BST Energy Prod Distrib S.R.L, Valea Campului Green Energy S.R.L ve Elcomprod Green Energy S.R.L adlı şirketlerin sermayesinin tamamını devraldığı belirtildi.

Satın alma işlemlerinin sırasıyla yaklaşık 490.000, 308.000 ve 351.000 euro bedelle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu üç şirket bünyesinde kurulması planlanan elektrik santrallerinin sırasıyla 3460, 2675 ve 3103 kWp gücünde olacağı ifade edildi.

Yatırım maliyeti ne kadar?

Toplam yatırım maliyetinin 5 milyon 252 bin euro olması bekleniyor. Alfa Solar, yatırımların kısa süre içinde tamamlanarak elektrik üretimi ve satışına başlanmasını hedefliyor.