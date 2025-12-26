Algün İnşaat, Ataşehir projesi için talep toplamaya başladı

Algün İnşaat Düzce’de geliştirdiği nitelikli konut projeleriyle tanınıyor. Bugüne kadar 20 yıllık süreçte, 50’ye yakın projeyi hayata geçiren ve toplam 5 bin konut üreten Algün İnşaat’ın şehirde devam eden 6 projesi bulunuyor.

İnşaat maliyetlerinin ciddi oranda arttığını dile getiren Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, “Düzce’de devam eden 6 projemizde satışlarımız sürüyor. Taleplerdeki durgunlukla birlikte fiyatların maliyetlerin altında kaldığını ifade edebiliriz. En az yüzde 50 düşük. Gelecek yıldan itibaren yükseleceğini düşündüğümüz taleple birlikte fiyatlar da artacaktır” diye konuştu.

Gayrimenkul sektörünün köklü markası Algün, İstanbul’da hayata geçireceği yatırımlarından ilkinde ön talep toplama sürecini başlattı. İstanbul’un gözde bölgelerinden Ataşehir’in merkezinde yükselen kentsel dönüşüm projesi ‘Algün Ataşehir,’ Finans Merkezi’ne komşu konumu, çatı havuzu, golf sahası gibi ayrıcalıklarıyla dikkat çekiyor. ‘Algün Ataşehir’, toplam 267 bağımsız bölümden oluşan rezidans, ofis ve ticari ünitelerden oluşan karma ve konsept bir proje olarak hayata geçiyor.

"Ataşehir'de yeni zirve"

Proje, Batı Ataşehir’de 15’er katlı iki blok, dokuz ve beş katlı iki blok olmak üzere toplam dört blok olarak yükseliyor. Proje, 6 bin metrekare arsa alanı ve yaklaşık 40 bin metrekare inşaat alanı üzerinde inşa ediliyor. Rezidans, ofis ve ticari alanlardan oluşan karma bir yapı olarak tasarlanan proje, toplam 267 bağımsız bölümden meydana geliyor. ‘Ataşehir’de Yeni Zirve’ sloganıyla lanse edilen ‘Algün Ataşehir’in, Finanskent’e komşu konumu ve ayrıcalıklarıyla Ataşehir’e yeni bir soluk getirmesi ve bölgeyi parlatması hedefleniyor.

Karma ve konsept proje

‘Algün Ataşehir’ projesiyle ilgili bilgi veren Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, nitelikli yapılar üreterek mega kentin dönüşümüne katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Algün “Ataşehir projemizi karma ve konsept bir proje olarak planladık. Hedefimiz; hem yurt içinde hem de yurt dışında sektörün global oyuncuları arasında yer almak. Bu amaçla öncelikle merkezimizi İstanbul’a taşıdık ve İstanbul’un göz bebeği lokasyonlarından ikisinde Ataşehir ile Beylerbeyi’nde iki büyük projeyi hayata geçirmeyi hedefledik. Şimdi bunlardan ilki olan Ataşehir projesine start vermiş bulunuyoruz.

Adalar manzaralı yüzme havuzları ve golf sahaları

‘Algün Ataşehir’ yüksek çatı konsepti, teras ve çatıdaki Adalar manzaralı yüzme havuzu ve güneşlenme terası, yine çatıda mini golf sahası ve bahçe konseptiyle konforlu yaşam anlayışını zirveye taşıyor. Ataşehir’e sıra dışı bir ayrıcalık getirecek olan proje, sosyal tesis bölümünde ise fitness, hamam, sauna, cep sineması, oyun ve müzik odaları, çocuk oyun odaları ve dinlenme alanları bulunuyor.

‘Algün Ataşehir’ merkezi konumu ve ulaşım imkanlarıyla da dikkat çekiyor. Proje, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 9 km, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne 12 km, Avrasya Tüneli’ne 8 km, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 19 km, E-5 Karayolu’na 500 metre, TEM Otoyolu’na 3 km, mesafede yer alıyor. Proje alışveriş merkezlerine, özel/devlet hastanelerine, eğitim kurumlarına ise sadece 1 dk mesafede bulunuyor.