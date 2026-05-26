Ali Kırbaş, Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı

Türk bankacılık sektöründe 25 yılı aşkın süredir görev yapan Ali Kırbaş, kariyerine bir yenisini ekledi. Kırbaş, Vakıfbank bünyesinde Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Ali Kırbaş kimdir?

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Kırbaş, bankacılık kariyerine 1997 yılında Merkez Bankası İdare Merkezi’nde memur olarak başladı. 1999 yılında Ziraat Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Müfettiş Yardımcısı olarak geçen Kırbaş, burada Müfettiş ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Eylül 2008 ile Temmuz 2017 yılları arasında Ziraat Bankası’nın Tanıtım ve İletişim Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kurumsal İletişim Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüten Kırbaş, daha sonra bankada Dijital Çözümler, Bankacılık Operasyonları ve İletişim’den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Kurum içi rotasyonla Ziraat Bankası Ankara Bölge Başkanı olarak da görev yapan Kırbaş, özellikle dijital dönüşüm, operasyon yönetimi, finansal teknolojiler ve kurumsal iletişim stratejileri alanlarındaki çalışmalarıyla öne çıktı.

Sektörde dijitalleşme ve operasyonel dönüşüm süreçlerine katkı sağlayan Kırbaş, yeni görevinde Vakıfbank’ın üst yönetiminde yer alacak.