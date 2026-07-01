Ali Koç önlüğü giydi, iki Koçtaş açılışı yapıp tezgahın başına geçti

Koç Holding çatısı altında faaliyet yürüten perakende şirketi Koçtaş, Düzce Lojistik Merkezi ile İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki Taşdelen'de yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Toplam 59 bin 300 metrekarelik alana kurulu ve 42 bin 300 metrekare kapalı alana sahip lojistik merkezi, 52 bin paletlik yükleme kapasitesi ile faaliyet gösterecek. Toplamda 14 bin farklı ürünün stoklanabildiği merkez, günde ortalama 160 araçlık operasyon hacmine sahip olacak. Yüksek teknoloji ile hizmete açılan tesis, tedarikçilerden gelen ürünlerin kısa sürede işlenmesi ve ulaştırılmasını sağlayacak, fiziksel ve dijital kanallardan gelen taleplere daha hızlı yanıt verecek. Şirket, büyüme stratejisi doğrultusunda aynı gün İstanbul Taşdelen'de dijital destekli yeni mağazasını da hizmete açtı. Koçtaş Genel Müdürlük binasında konumlanan ve 1000 metrekare satış alanına sahip yeni nesil mağazada, dekorasyon ve banyo teşhir alanlarıyla çeşitli çözümler sunuluyor.

Gelişen OSB'de hizmet yürütecek

Koçtaş'tan yapılan açıklamada tedarik sisteminin en önemli halkalarından birinin devreye girmesiyle birlikte daha hızlı ve verimli bir hizmet ağının oluşturulduğu kaydedildi. Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan lojistik merkezinin açılış törenine, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Koçtaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Özgür Burak Akkol ile Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu katıldı.

"Koç’un 100’üncü, Koçtaş’ın 30’uncu yılındayız, üretmeye devam edeceğiz"

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Koçtaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Koç Topluluğu’nun 100’üncü, Koçtaş’ın ise 30’uncu yılı olduğuna dikkat çekerek, “Koç Topluluğu’nun temelleri 1926 yılında küçük bir bakkal dükkânında atıldı. Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınma tarihinde birçok ilke imza attık. Tüm bu yolculukta Vehbi Koç’un ‘Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım, demokrasi varsa hepimiz varız’ sözleri bizim için hem bir pusula hem de temel bir ilke olmuştur. Koç Topluluğu’nun 100. yılını, Koçtaş’ın ise 30. yılını kutladığımız bu dönemde aynı kararlılık ve aynı ilkeler doğrultusunda çalışmaya, üretmeye ve ülkemiz için katma değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Koç Topluluğu’nun ev geliştirme perakendeciliği alanındaki temsilcisi Koçtaş’ın toptan inşaat malzemeleri ticaretinden perakendeye uzanan yolculuğunu, 1996 yılında Bornova’da açtığı ilk mağazayla başlattığını kaydeden Ali Y. Koç, “Bu 30 yıl içinde Koçtaş; yalnızca ürün sunmanın ötesine geçerek, müşterilerine ilham veren, yaşam alanlarını güzelleştiren bir markaya dönüştü” dedi. Düzce Lojistik Merkezinin Koçtaş’ın gelecek vizyonu doğrultusunda attıkları stratejik adımlardan biri olduğunu kaydeden Ali Y. Koç, “Yatırım yaptığımız her bölgede ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlamayı, içinde bulunduğumuz ekosistemi birlikte büyütmeyi ve iş ortaklarımızla kazan-kazan anlayışı çerçevesinde hareket etmeyi önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşım, Koç Topluluğu’nun sorumlu büyüme anlayışının doğal bir yansımasıdır. Bugün attığımız bu adımın yalnızca Koçtaş’ın büyümesine ve hedeflerine ulaşmasına değil, aynı zamanda bölge ekonomisine, istihdama ve ticari hareketliliğe de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzce’de hayata geçirdikleri bu merkez ile Koçtaş’ın operasyonel gücünü daha ileriye taşırken, müşterilerine ürünlerini çok daha hızlı, verimli ve kesintisiz şekilde ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Ali Y. Koç, Düzce Lojistik Merkezi açılışının ardından İstanbul Taşdelen’de yer alan Koçtaş mağazasının açılışını da gerçekleştirdi. Koçtaş Genel Müdürlük binasında konumlanan bu mağaza, 1000 metrekarelik yeni formatı ile müşterilerine hizmet verecek.

“Daha hızlı teslimat ve güçlü stok yönetimi”

Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu ise yatırımlarla ilgili şunları söyledi: “Düzce Lojistik Merkezimizle operasyonel gücümüzü önemli ölçüde artırırken, yine bugün İstanbul Taşdelen’de hizmete alacağımız yeni mağazamızla müşterilerimize daha da yakınlaşıyoruz. Bu iki yatırım, Koçtaş’ın büyüme yaklaşımını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Operasyonel güç ve müşteri deneyimini birlikte geliştiriyoruz. Koçtaş olarak tüm satış kanallarımızı bütünleşmiş bir yapı içinde yönetiyoruz. Müşterilerimiz ister mağazalarımızdan ister dijital platformlarımızdan alışveriş yapsın; onlara aynı kaliteyi, aynı hızı ve aynı hizmet standardını sunmayı hedefliyoruz.

Düzce’de hayata geçirdiğimiz lojistik merkezimiz, bu yapının en kritik halkalarından birini oluşturuyor. Bu yatırımla lojistik altyapımızı güçlendiriyor, tedarik zincirimizi daha verimli hale getiriyor ve ürünlerimizi Türkiye’nin dört bir yanına çok daha hızlı ulaştırabilecek bir kapasiteyi devreye alıyoruz. Bu yatırım, doğrudan müşteri deneyimini de iyileştirecek; daha hızlı teslimat, daha güçlü stok yönetimi ve daha kesintisiz hizmet anlamına geliyor. Bugün hizmete açacağımız Taşdelen mağazamız ise bu yapının müşteriyle buluştuğu en önemli noktalardan biri olacak. Fiziksel mağaza deneyimini dijital imkanlarla destekliyor; müşterilerimizin ihtiyaç duydukları ürünlere çok daha kolay erişmesini sağlıyoruz.”

Yeni nesil mağazanın ilk örneği oldu

Koçtaş, İstanbul Taşdelen’de açtığı yeni mağazasıyla müşteri deneyimini odağına alan yeni nesil mağazacılık anlayışını temsil eden ilk örnek oldu. Toplam bin metrekare satış alanına sahip mağazanın ardından bu yapıda yeni mağazaların da devreye girmesi planlanıyor.