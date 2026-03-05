Ali Sabancı: Girişimcinin en büyük sermayesi cesaret ve meraktır

Global girişimci ağı Entrepreneurs’ Organization (EO) Türkiye, üyelerine özel etkileyici bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli’nin moderatörlüğünde gerçekleşen buluşmada, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı konuşmacı olarak yer aldı. Oturum boyunca girişimcilik yolculuklarının kırılma anları, liderlikte yeni yaklaşım modelleri, risk yönetimi, değişen tüketici davranışları ve iş dünyasının geleceğini şekillendiren dönüşüm başlıkları masaya yatırıldı.

Girişimcilik ekosisteminde kalıplar yıkılıyor

Girişimcilik ekosistemindeki kalıpları sorgulayan ve katılımcılara yeni bakış açıları kazandıran buluşma, EO Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar ve EO Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ağan’ın açılış konuşmalarıyla başlarken; EO’nun hem küresel ölçekte hem de Türkiye’de girişimcilere sunduğu dayanışma, öğrenme ve ilham ekosistemine vurgu yapılan açılış bölümünün ardından, yoğun ilgi gören oturumla devam etti.

Ali Sabancı: Risk almamak en büyük risk

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, girişimcilikte risk almanın ve merak duygusunu canlı tutmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bazen risk almamak en büyük risk haline geliyor. Bana göre en büyük tembellik, alışmak ve kendini fazla rahat hissetmek. Girişimcilerin cesur olması, risk alması ve merakını kaybetmemesi gerekiyor. Önemli olan her şeyin kusursuz olması değil; değişen koşullara rağmen yol alabilmektir. Ben de mümkün olduğunca meraklı kalmaya ve öğrenmeye devam etmeye çalışıyorum; çünkü çoğu zaman fark etmediğimiz küçük adımlar bizi bir yere getiriyor. ‘Bardağı taşıran son damla’ deriz ya, aslında o son damlanın tek başına bir özelliği yoktur. O damla, diğer damlalarla aynıdır. Ama bütün o süreç sonunda bir noktaya ulaşmanızı sağlar.”

BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli, konuşmasında şu ifadelerde bulundu:

“Bugün sadece başarıdan değil; hızdan, durmaktan, riskten, kırılmalardan ve dayanıklılıktan konuştuk. Ama benim için bu sohbetin en kıymetli tarafı şuydu: Başarıyı bir sonuç olarak değil, insanı sürekli yeniden şekillendiren bir yolculuk olarak ele almaya çalıştık. Bence EO’nun gücü de tam burada yatıyor. Hepimiz farklı sektörlerde, farklı ölçeklerde işler yapıyoruz ama çok benzer sorularla yaşıyoruz: “Ne zaman hızlanmalıyım? Ne zaman durmalıyım? Neyi bırakmalı, neyi sahiplenmeliyim?” Bazen ilerlemenin en güçlü hâli, kendimize sorduğumuz soruları değiştirmekle başlıyor. Bu ufuk açan sohbetimizin ardından akıllarda tek bir şey kalsın isterim, asıl mesele ne kadar ileri gittiğimiz değil, giderken kim olarak kaldığımız” dedi.

Etkinlik boyunca, girişimcilik kültüründe çevikliğin önemi, kriz zamanlarında liderlik refleksi, yenilikçi iş modelleri, fırsatların ve tehditlerin yeniden tanımlandığı küresel iş ortamı gibi pek çok konu ele alındı. EO Türkiye üyeleri, deneyim paylaşımının merkezde olduğu bu özel buluşmadan, iş dünyasının geleceğine dair güçlü bir vizyonla ayrıldı.