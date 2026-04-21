Dr. Ali Taha Koç: Turkcell 5G ile Türkiye’nin dijital geleceğine yön veriyor

Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın sorularını yanıtlayan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Türkiye’de 5G’ye geçiş sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Koç, 1 Nisan itibarıyla ticari olarak başlayan 5G hizmetine kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Şu ana kadar 11,3 milyon kullanıcı 5G kampanyalarına katıldı. Toplamda 1,5 milyar GB’lık veri kullanımı gerçekleşti. Türkiye genelinde 81 ilde ve tüm ilçelerde 5G sinyalimiz mevcut” dedi.

“5G yayılımı zaman alacak”

Bazı bölgelerde kullanıcıların hâlâ 3G sinyali görmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Koç, bunun doğal bir süreç olduğunu vurguladı. 4G yatırımlarının yaklaşık 8 yılda tamamlandığını hatırlatan Koç, 5G’nin de kademeli olarak yaygınlaşacağını ifade etti.

3G teknolojisinin kademeli olarak devre dışı bırakılacağını belirten Koç, “3G frekanslarını 4G ve 5G’de kullanacağız. İleride hayatımızda ağırlıklı olarak 4G ve 5G olacak, 2G ise düşük enerji tüketen cihazlar için varlığını sürdürecek” diye konuştu.

5G’li cihaz satışlarında artış

5G’nin yaygınlaşmasıyla birlikte uyumlu cihazlara olan talebin arttığını söyleyen Koç, operatör olarak çeşitli kampanyalar hazırladıklarını belirtti. Özellikle yerli üretimi desteklemek amacıyla üreticilerle iş birliği yaptıklarını dile getiren Koç, uygun fiyatlı 5G telefonların yaygınlaştırılmasının öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

“5G sadece hız değil, etkileşim teknolojisi”

Koç, 5G’nin 4G’den en büyük farkının sadece hız artışı olmadığını vurgulayarak, “4G bir iletişim teknolojisiydi, 5G ise etkileşim teknolojisi. İnsan-makine ve makine-makine iletişimi sayesinde karar alabilen sistemler yaygınlaşacak” dedi.

Sanayide sensörler aracılığıyla arızaların önceden tespit edilebileceğini, üretimde verimliliğin artacağını belirten Koç, lojistikten madenciliğe kadar birçok sektörde dönüşüm yaşanacağını söyledi.

Uzaktan kontrol ve sağlıkta yeni dönem

5G’nin düşük gecikme süresi sayesinde kritik operasyonlarda da kullanılabileceğini ifade eden Koç, İstanbul’dan 160 kilometre uzaktaki bir aracın uzaktan kontrol edilmesini örnek gösterdi. Bu teknolojinin ileride uzaktan madencilik ve sağlık uygulamalarında da kullanılabileceğini belirtti.

“Doktorların uzaktan ameliyat yapabilmesi gibi senaryolar artık mümkün hale geliyor. Öncelikle eğitim ve simülasyon uygulamalarıyla başlayacağız” dedi.

Ev internetinde kablosuz dönem

Koç, 5G’nin sabit internet tarafında da önemli bir dönüşüm yaratacağını belirterek, kabloya ihtiyaç duymadan fiber hızında internet sunulabileceğini söyledi. Kullanıcıların 5G sinyali olan her noktada yüksek hızlı ev internetine erişebileceğini ifade etti.

Yeni tarife modeli: Deneyim odaklı

5G ile birlikte klasik veri (GB) odaklı tarifelerin yerini deneyim bazlı paketlerin alacağını belirten Koç, oyun, içerik üretimi ve düşük gecikme gibi farklı ihtiyaçlara özel paketler geliştirdiklerini açıkladı.

Fatura kontrolü konusunda da kullanıcıları koruyacak sistemler bulunduğunu söyleyen Koç, “Akıllı fatura uygulamamızla kullanıcılar aşım durumunda anında bilgilendiriliyor” dedi.

3 milyar dolarlık veri merkezi yatırımı

Koç, veri tarafında da büyük bir yatırım sürecine girildiğini belirterek, Google Cloud ile birlikte toplam 3 milyar dolarlık veri merkezi yatırımı planladıklarını açıkladı. Bu yatırımın Türkiye’de bugüne kadar yapılan en büyük uluslararası teknoloji yatırımlarından biri olduğunu vurguladı.

Yeni veri merkezleriyle birlikte yapay zekâ ve bulut hizmetlerinin Türkiye’de daha erişilebilir hale geleceğini belirten Koç, “Bağlantıyı sağladık, şimdi veriyi işleyip değere dönüştürecek altyapıyı kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

5G’nin ekonomiye etkisine de değinen Koç, özellikle sanayide verimlilik artışıyla birlikte çarpan etkisi yaratacağını ve rekabet gücünü artıracağını sözlerine ekledi.