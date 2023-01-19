Ali Ülker: Gıdada büyük fiyat artışı beklemiyoruz

LEYLA İLHAN

Antalya'da 29. kez kapılarını açan ANFAŞ Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’na 4 şirketiyle katılan Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, gıda fiyatlarından topluluğun 2023 hedeflerine birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. 2022 yılının Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle riskli bir yıl olduğunu ifade eden Ülker,

“Bu yıl dünya ticaretini dengeleme şansımız var. Çünkü dışarıda fiyatlar düşüyor, iç piyasada da dolar daha stabil. Dolayısıyla kuraklık nedeniyle girdi maliyetlerinde bir artış yaşanmazsa gıda enflasyonunda önemli bir artış beklemiyoruz. Et ve sütte de bir denge oluşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Ali Ülker, sadece turizmin yüksek olduğu yerlerde fiyatlarda artış yaşanabileceğini dile getirdi.

Gıda piyasasında hareketlilik beklentisi

Çalışanların Şubat ayından itibaren zamlı ücretlerini almasıyla birlikte gıda sektöründe hareketlilik beklediklerini vurgulayan Ali Ülker, ayrıca 2022’deki turizm kaynaklı hareketliliğin bu yıl da devam edeceği beklentisini paylaştı.

Bu yıl yapılacak seçimlerin de hareketliliğe katkı sağlayacağını belirten Ülker, “Kim kazanırsa kazansın seçim gerginliği biteceği için Türkiye daha istikrarlı bir yapıya kavuşur. Dolayısıyla bu yıla ilişkin beklentimiz pozitif" açıklamasını yaptı.

250 milyar TL ciro 10 bin ilave istihdam

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı olan 2023’ün Yıldız Holding için de önemine işaret eden Ali Ülker, bu yıl 250 milyar TL ciro ve yaklaşık 10 bin kişilik ilave istihdam hedeflediklerini kaydetti. Ülker, “Böylece 12 bin 400’ü yurt dışında olmak üzere 75 bin olan mevcut çalışan sayımız daha artacak” dedi.

Büyüme hedeflerinin sürdürülebilir olması için yatırımların önemine vurgu yapan Ali Ülker, şu görüşleri paylaştı: “2023’te Türkiye’deki yatırımlarımızı 2022’ye göre yüzde 76 artırarak 4,4 milyar TL’ye çıkarmayı planlıyoruz. Dünya genelinde yeni coğrafyalara yapacağımız yatırımlarla da Türk bayrağını yurtdışında daha çok sayıda fabrikada ve tesiste dalgalandırmak istiyoruz.”

11 aylık ihracat 11,2 milyar lira

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Türkiye’deki fabrikalarımızda üretilen ürünler, dünyanın dört bir yanında 'Made in Türkiye' etiketiyle tüketicilerle buluşuyor. Kasım 2022 itibarıyla ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 106 artış göstererek 11,2 milyar TL olarak gerçekleşti" dedi.

Ev dışı tüketimde büyümek istiyoruz

Fuarda gıda ve perakende sektöründe 'ev dışı tüketim' kanalına hizmet veren Bizim Toptan, SuperFresh markasıyla Kerevitaş, g2M ve DFU (Donuk Fırıncılık) şirketleriyle birlikte dev standlarla yer aldıklarını ifade eden Ali Ülker, “Yıldız Holding cirosunun yaklaşık yüzde 6’sına tekabül eden ev dışı tüketim sektöründeki iş hacmimizi önümüzdeki dönemde büyütmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimizle fuarda bir araya geldiğimiz sektör paydaşlarıyla ortak bir sinerji yakalamaktan memnunuz. İhracat ve üretimle Türkiye’ye katma değer sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

50 ülkeden 45 bin profesyonel ziyaretçi

Antalya'da her yıl yerli ve yabancı lezzet ustalarını bir araya getiren ANFAŞ Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı, 29'uncu kez kapılarını açtı. 50'ye yakın ülkeden 45 bin profesyonel ziyaretçinin katıldığı fuarda 300'ün üzerinde şirket hazır bulundu. Özellikle yerli ürünler ve Türk turizminin dünyaya tanıtılması açısından büyük önem taşıyan fuarın ihracata ciddi katkılar sunması bekleniyor.

Diyarbakır ve Trabzon'a 100 milyonluk depo yatırımı

Turizmdeki canlılık gıda servisi alanındaki yatırımları da artırıyor. Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, önümüzdeki dönemde Diyarbakır ve Trabzon depolarını hizmete açacaklarını belirterek iki ilde depo alt yapısı için 100 milyon lirayı aşkın yatırım yapacaklarını söyledi. Balcı, bu yatırımlarla 400 kişiye de istihdam sağlanacağını vurguladı.

