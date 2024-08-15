Alibaba ilk çeyrekte gelir tahminlerini ıskaladı

Alibaba Group Holding, Çinli tüketicilerin duraksayan bir ekonomide harcama konusunda temkinli davranmalarının etkisiyle mali yılının ilk çeyreğinde gelir beklentilerini kaçırdı.

Alibaba Groupli 30 Haziran'da sona eren çeyrek dönemde 243,24 milyar yuan gelir elde ederken, analistlerin ortalama tahmini 249,05 milyar yuan seviyesindeydi.

ABD doları cinsinden hesaplandığında Alibaba'nın cirosu 33,47 milyar dolar oldu. Zacks anketine katılan üç analistin beklentisi 34,95 milyar dolardı.

Haziran'da sona eren çeyrek dönemde hissedarlara dağıtılabilir kar, geçen yılın aynı dönemindeki 34,33 milyar yuandan (3,34 milyar dolar) 24,27 milyar yuana indi.

Hisse başına düzeltilmiş kar da 2,20 dolar olan beklentilerin üzerinde 2,26 dolar seviyesinde gerçekleşti. Düzeltilmemiş kar hisse başına 1,36 dolar oldu.

Alibaba ayrıca JD.com ve PDD Holdings'e ait Pinduoduo ve ByteDance'a ait Douyin gibi indirim odaklı perakende platformları gibi rakiplerin sert rekabetiyle de mücadele ediyor.