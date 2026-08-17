Alibaba, oyun şirketini Trustar Capital’e satıyor

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Yapay zekaya odaklanan Alibaba Group, video oyun şirketini 1,5 milyar dolarlık bir anlaşmayla satıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre, şirket Lingxi Games'i Asyalı özel sermaye şirketi Trustar Capital'e satmak için anlaşmaya vardı.

Lingxi Games CEO'su Zhou Bingshu, anlaşmanın büyüklüğünü açıklamadan, işlemin "Alibaba'nın stratejik odağını keskinleştirmeye yönelik genel yol haritasının bir parçası" olduğunu söyledi.

Yapay zekaya odaklandı

Alibaba, son yıllarda ana faaliyet alanı dışındaki iş kollarını karlı hale getirmek veya satmak için çaba sarf etti. Bu çaba, yapay zekâ ve e-ticarete yaptığı yatırımları artırırken mali durumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Şirket, 2024 yılının sonlarında hipermarket zinciri Sun Art ve mağaza zinciri Intime'deki hisselerini toplam 2,6 milyar dolara sattı. Yönetim Kurulu Başkanı Joe Tsai ve CEO Eddie Wu, geçen yıl haziran ayında yayınlanan bir mektupta, satışları Alibaba'nın portföyünü sadeleştirme çabasının bir parçası olarak tanımladı.