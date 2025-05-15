Alibaba'nın karı beklentilerin gerisinde kaldı

Yatırımcılar makroekonomik dalgalanmaların Çin'deki tüketici duyarlılığını etkileyip etkilemediğine bakacak. Washington'un Pekin ile olan ticaret savaşı, Alibaba'nın raporladığı son çeyrekte her iki tarafın da birbirlerine büyük gümrük vergileri uyguladığı dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde belirsizlik yarattı.

Her iki taraf da bu ay birbirlerinin mallarına uygulanan gümrük vergilerinin çoğunu askıya alma konusunda anlaştı.

Son birkaç ay içinde Çin de tüketimi ve tüketici alımlarını teşvik etmek için politikalar uygulamaya başladı.

Alibaba, Tmall ve Taobao platformlarında satın alımları artırmak için Çin'de Instagram benzeri bir hizmet olan Rednote ya da Xiaohongshu ile ortaklığını genişletti. Anlaşma, Taobao bağlantılarının Rednote gönderilerine yerleştirilmesine olanak tanıyor, böylece kullanıcılar doğrudan bir ürün alışveriş sayfasına yönlendirilebiliyor.

Yatırımcılar ayrıca Alibaba'nın yurt içinde ve küresel çapta lider bir oyuncu haline geldiği yapay zeka alanındaki çabalarına da odaklanmış durumda.

Nisan ayında Hangzhou merkezli şirket, Alibaba'nın yapay zeka asistanı Quark'ı güçlendirmek için kullanılan açık kaynaklı büyük dil modeli Qwen 3'ün en son sürümünü piyasaya sürdü.

Çin'deki yapay zeka rekabeti oldukça kızışmış durumda ve DeepSeek'in bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü yenilikçi modelle daha da şiddetlendi. Bu arada Çinli teknoloji devi Tencent Salı günü, yapay zeka yatırımlarının etkisiyle ilk çeyrekte sermaye harcamalarında bir önceki yılın aynı dönemine göre %91'lik bir artış olduğunu açıkladı.