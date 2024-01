Alibaba'nın kurucu ortaklarından 200 milyon doları aşkın hisse alımı

Takip Et

Alibaba'nın kurucu ortakları, şirketten hissem alımları gerçekleştirdi. The New York Times'ın haberine göre, Alibaba Group Holding Ltd. kurucu ortakları Jack Ma ve Joe Tsai son aylarda şirketten 200 milyon doları aşkın hisse satın aldı.

Salı günü yapılan bir düzenleyici başvuruya göre, Tsai'nin aile ofisi Blue Pool ile bağlantılı bir kuruluş, dördüncü çeyrekte 152 milyon dolar değerinde yaklaşık 2 milyon Alibaba depo hissesi satın aldı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynakların Times'a yaptıkları açıklamaya göre Ma, Alibaba'nın Hong Kong hisselerinden 50 milyon dolar değerinde hisse satın aldı.

Ma, yakın zamana kadar büyük ölçüde kamuoyunun gözünden uzak duruyordu. Tsai, Brooklyn Nets de dahil olmak üzere çeşitli spor takımlarının sahibi olarak daha görünür bir profile sahip.