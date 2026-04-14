Alibaba’nın stratejisindeki yön değişikliği yapay zekada dengeleri de değiştirebilir

Deniz Güldağ

Alibaba, yapay zeka stratejisinde önemli bir değişikliğe gitti. Gelirlerini arttırmaya yönelen bu stratejik dönüşüm kapsamında şirket yapay zeka biriminin başına sektörün deneyimli isimlerinden Zhou Jingren’i getirdi. Zhou daha önce Alibaba Cloud’da Teknoloji Direktörü olarak görev yapıyordu. Zhou’nun atanması, şirket içinde stratejik görüş ayrılıklarının arttığı bir döneme denk geldi. Basına da yansıyan şirket içerisindeki bu anlaşmazlıklar, Alibaba’nın yapay zekada ‘amiral gemisi’ projesi sayılan Qwen ekibinde ayrılıklara da yol açtı.

Alibaba’nın geliştirdiği açık kaynaklı Qwen yapay zeka modelleri, sektördeki en popüler seçeneklerden biri olarak öne çıkıyordu. Ancak şirketin bu alandan geri adım atarak ticarileştirilebilir modellere yönelmesi, küresel yapay zeka ekosisteminde dengeleri etkileyebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

Daha önce duyurduğumuz gibi, Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta da yakın zamanda benzer bir strateji değişikliğine gitmişti. Şirket, açık kaynaklı Llama modellerinden uzaklaşarak daha gelir odaklı çözümlere yönelmişti.

Sektör dinamikleri değişiyor

Teknoloji çevrelerinde son gelişmelerin arka planına ilişkin değerlendirme şöyle:

Yapay zekada artık sadece güçlü modeller geliştirmek yeterli görülmüyor. Sektördeki değer, giderek kodlama araçları ve otonom ajanlar gibi uygulamalara kayıyor. Alibaba da bu değişime uyum sağlamak istiyor. Şirket şu anda yapay zeka gelirinin büyük kısmını müşterilere GPU* kiralayarak elde ediyor. Ancak bu yeni stratesiyle, kendi modellerini doğrudan kullanıcıya sunmayı ve yapay zekayı e-ticaret sistemine entegre ederek daha fazla gelir elde etmeyi hedefliyor.

Alibaba’nın eski yöneticilerinden ve The Tao of Alibaba kitabının yazarı Brian Wong ise değişimi şöyle özetliyor:

“Sektör dinamikleri evriliyor. Yapay zeka modellerini geliştirmek için sadece açık kaynak ekosistemlerine bel bağlayanlar zor durumda kalabilir.”

*GPU (Graphics Processing Unit) yani Grafik İşlem Birimi, bilgisayarda özellikle yoğun hesaplama gerektiren işleri hızlıca yapmak için tasarlanmış bir işlemcidir.