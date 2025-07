Pazarama, yaz alışverişi için özel indirim kampanyası başlattı

Takip Et

Yaz tatili planları yapan kullanıcılar, Pazarama Tatil üzerinden otel rezervasyonu, uçak bileti ve araç kiralama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor. Tatilin güvenli geçmesi için ihtiyaç duyulan seyahat sigortası ise birkaç adımda Pazarama Sigorta üzerinden alınabiliyor. Üstelik Pazarama’nın sadakat programı olan Pazarama Plus üyeleri, tatil rezervasyonlarında ek avantajlara sahip oluyor. Araçla yapılan yolculuklarda akaryakıt ödemelerini platform üzerinden hızlıca tamamlama imkânı da sunan Pazarama, farklı ödeme seçenekleri ile kullanıcı deneyimini daha da esnek ve pratik hale getiriyor.

Pazarama'da dev fırsat günleri

Temmuz ayının en dikkat çeken kampanyalarından biri ise 16-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Dev Fırsat Günleri. Ev yaşam, süpermarket, kozmetik, moda ve elektronik gibi popüler kategorilerdeki markalar büyük indirimlerle kullanıcılarla buluşacak. Schafer’da sepette yüzde 15 indirim, Siveno markasında yüzde 55 indirime ek 50 TL kupon, Jacob’s markalı tüm kahvelerde yüzde 25 indirim, Skechers markasında yüzde 10 indirim, Karaca Home ve Delonghi mağazalarında sepette indirim, Yasomi ürünlerinde özel fiyatlar ve bahçe mobilyalarında hem yüzde 25 indirim hem de ek 200 TL kupon gibi birçok cazip fırsat bu tarihlerde geçerli olacak.

Yaz ayı ile artan düğün ve çeyiz alışverişleri için de Temmuz ayı boyunca ayrıcalıklı kampanyalar sunuluyor. Pembe Potin’de topuklu ayakkabılarda sepette yüzde 55 indirim, abiye ürünlerde avantajlı fiyatlar, Tefal ürünlerinde kaçırılmayacak fiyatlar, altın takılarda yüzde 18 indirim, süpürge ve kahve makinelerinde çeyiz fırsatları ve abiye çantalarda özel fiyatlar, düğün alışverişi yapan kullanıcıları bekliyor.

Bu fırsatlara ek olarak Temmuz ayı boyunca geçerli olan banka kampanyaları da alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. İş Bankası kartlarıyla yapılan alışverişlerde anında yüzde 5 PazaramaPuan kazanılırken, 16 Temmuz tarihine kadar TROY logolu kartlarla yapılan 500 TL ve üzeri alışverişlerde 150 TL anında indirim sunuluyor. 16-31 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA kartlarıyla yapılacak ilk 3.000 TL ve üzeri alışverişte ise 300 TL bonus fırsatı var.

Pazarama Plus üyelerine özel fırsatlar

Ayın sonlarına doğru ise Pazarama Plus kullanıcılarını ilgilendiren ayrıcalıklı bir dönem başlıyor. 23-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Plus Günleri kapsamında, yaz için ihtiyaç duyulan tüm ürünlerde sadece Plus üyelerine özel fiyatlarla alışveriş imkânı sunulacak.

Yaz alışverişine dair aradığınız her şey, tek platformda ve avantajlarla dolu içerikleriyle Pazarama’da sizleri bekliyor. Tüm kampanyalara ulaşmak ve alışverişe başlamak için Pazarama'nın internet adresini ziyaret edebilirsiniz.