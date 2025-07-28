Aliyev ailesinden Bodrum hamlesi: 500 milyon Euro’luk dev ortaklık!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 11 yıl önce 650 milyon Euro yatırımla inşa edilen ve Uzakdoğu merkezli lüks otel zinciri Mandarin Oriental’ın Türkiye’deki ilk oteli olan Mandarin Oriental Bodrum’a, Azerbaycan’ın önde gelen şirketlerinden Pasha Holding yaklaşık 500 milyon Euro yatırarak yüzde 50 ortak oldu.

Sözcü’de yer alan habere göre, iki dev holdingin bölgedeki turizm yatırımlarını artırmak amacıyla yeni anlaşmalara imza attığı bildirildi. Pasha Holding’in doğrudan Aliyev ailesiyle bağlantısı bulunmasa da, resmi kayıtlarda büyük ortaklar arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kızları Leyla ve Arzu Aliyeva’nın yer aldığı belirtildi.

Astaş Holding’in 2014 yılında Bodrum’a kazandırdığı 132 konaklama ünitesine sahip olan otel Avrupa’nın ve dünyanın, en iyi ve lüks resort oteli seçilerek dünya çapında 140’ı aşkın ödül almıştı Astaş Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşcı ile Pasha Holding CEO’su Jalal Gasimov geçtiğimiz yıl ortaklık sözleşmesini imzalamıştı.

Yaklaşık 500 milyon Euro gözden çıkarıldı

Şirketin yüzde 50 hissesini Azeri grup almıştı. Azeri grubun Mandarin Oriental’e ortaklık için yaklaşık 500 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtildi. Vedat Aşcı ortaklık sözleşmesi sonrası yaptığı açıklamada “Böylesine başarılı bir projenin yatırımcısı olmaktan da gurur duyuyorum. Bodrum’un dünya jet-set destinasyonları arasında yer almasına ciddi anlamda katkımız oldu. Pasha Holding ile yapmış olduğumuz bu güzel ortaklığın, bize verdiği mutluluğun yanı sıra ülkemize ve Bodrum’a büyük değer katacağına inanıyor ve tüm taraflara ve turizm sektörüne bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Astaş Holding’in yatırımcısı olduğu 132 konaklama ünitesine sahip Bodrum’daki otel projesinin inşaatına Eylül 2011’de başlandı. Proje, 7 Temmuz 2014’te açıldı.

Paşayev Ailesi, Azerbaycan’ın en güçlü ailesi olarak biliniyor

Mandarin Oriental’in içinde değeri 8-15 milyon Euro arasında değişen yüzme havuzlu ultra lüks villalar bulunuyor. Bakü’deki ünlü Absheron Hotel’in sahibi olan Paşa Holding, Azerbaycan bankacılık sektörünün yüzde 33’ünü tek başına yönetiyor.

Paşayev Ailesi, Azerbaycan’ın en güçlü ailesi olarak biliniyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi Mihriman Aliyeva da Paşayev ailesinin bir üyesi. Azerbaycan’ın yanı sıra Gürcistan’da faaliyet gösteren Pasha Bank, 2013 yılında Türkiye’ye geldi. Holdingin 2021 Aralık ayı itibarıyla 15.5 milyar Manat yani 9.5 milyar dolar varlığı bulunduğu belirtildi.

Astaş, uluslararası alanda ticaret yapmak üzere Almanya'da kuruldu

Astaş, uluslararası alanda ticaret yapmak üzere Vedat Aşcı tarafından Almanya’da kuruldu. 2010 yılında Astaş Holding, Türkiye’nin en ayrıcalıklı tatil destinasyonu Bodrum Türkbükü Cennet Koyu’nda bulunan proje arazisini geliştirmek üzere satın aldı. Mandarin Oriental Hotel Group tarafından Mandarin Oriental, Bodrum ve The Residences at Mandarin Oriental, Bodrum markası ile işletilen projede lüks resort otel, tatil villaları ve tatil evleri yer alıyor. Eylül 2011 de inşaatına başlanan proje, 7 Temmuz 2014’te açıldı.