Alkim Kağıt, sermayesini yüzde 300 artırıyor

Alkim Kağıt, sermayesini bedelsiz olarak yüzde 300 artırma kararı aldı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin sermayesi 183,75 milyon TL'den tamamı özkaynaklar kalemi sermaye düzeltmesi farklarından karşılanmak üzere bedelsiz artırım yöntemi ile 735 milyon TL'ye çıkarılacak.

Konuya ilişkin KAP açıklamasında şunlar kaydedildi: “Şirket Yönetim Kurulu 28.05.2024 tarihinde toplanarak, iç kaynaklarından bedelsiz sermaye artırımı yapabilmesi amacıyla;

1) Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ait; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve SPK'nın Kurul Karar Organı'nın 28/12/2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulanarak hazırlanan finansal tablolarında 90.551.394 TL net dönem karı olmasına rağmen 603.245.647 TL geçmiş yıllar zararları oluşmuştu.

SPK'nın Kurul Karar Organı'nın 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı çerçevesince; 603.245.647 TL geçmiş yıllar zararlarının sırası ile öncelikle 90.551.394 TL net dönem karından, daha sonra enflasyon farkları dahil 225.871.184 TL Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedeklerden ve kalanı 286.823.069 TL Sermaye Düzeltmesi Farklarından mahsup edilmesine,

2) Şirketin kanuni defter ve kayıtlarında yer alan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 555) hükümlerine göre düzeltilen finansal tablosunda ise enflasyon muhasebesi kaynaklı oluşan 374.013.390 TL geçmiş yıllar zararlarının, aynı tebliğ hükümleri gereği düzeltme işlemi neticesinde oluşan öz sermaye farklarından sırası ile 238.058.615,91TL Yasal Yedeklerin enflasyon farkından, 130.776.333,07 TL Olağanüstü Yedeklerin enflasyon farkından, kalanı 5.178.441,15 TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından mahsup edilmesine,

3) Şirketin sermayesini 183.750.000 TL'dan, tamamı 551.250.000 TL özkaynaklar kalemi Sermaye Düzeltmesi farklarından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırım yöntemi ile ilave edilerek 735.000.000.-TL'na çıkarılmasına,

4) Artan 551.250.000.-TL'na tekabül eden 55.125.000.000 adet hissenin, mevcut ortaklara rüçhan hakları kısıtlanmadan, sermaye grup imtiyazları korunarak payları oranında bedelsiz dağıtılmasına,

Bu amaçla hazırlanan Esas Sözleşme Tadil Metni ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulunun onayına sunulmasına müteakiben T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına ve Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanmak üzere Genel Kurul'a sunulmasına, ayrıca geçmiş yıllar zararlarının mahsubu ile Genel Kurul'un bilgilendirilmesine karar verilmiştir.”