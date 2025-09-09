Allianz Partners, Okan Özdemir’i yeni Sağlık Genel Müdürü olarak atadı

Allianz Partners, Okan Özdemir’in 1 Eylül 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere Sağlık Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığını bildirdi.

Okan Özdemir kimdir?

Okan Özdemir, Allianz Partners'a 2019 yılından bu yana Sağlıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı Allianz Türkiye'den katıldı. Allianz’daki 24 yılı aşkın kariyerinde Pazarlama Direktörlüğü dahil birçok kritik pozisyonda liderlik üstlendi. Özdemir, özellikle sağlık sigortası alanında şirketin pazar liderliğini pekiştiren ve büyümesini hızlandıran çalışmalara öncülük ederken, aynı zamanda dijital dönüşüm projelerinin de hayata geçirilmesini sağladı.

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Özdemir, European School of Management and Technology’de İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. Yeni görevinde Allianz Partners’ın sağlık iş kolunu küresel ölçekte güçlendirmeye, portföyünü büyütmeye ve sağlık alanındaki liderliğini pekiştirmeye devam edecek.

Özdemir, 2015 yılından bu yana Allianz Partners Sağlık iş kolunu yöneten ve küresel ölçekte önemli büyüme ve yeniliklere imza atan Ida Luka-Lognoné’nin yerini aldı. Allianz Grubu’nda 30 yıllık başarılı bir kariyere sahip olan Luka-Lognoné, son 10 yılda Allianz Partners Sağlık iş kolunu müşteri odaklı kültürü ve yenilikçi çözümleriyle küresel bir lider konumuna taşıdı.

"Sağlık, stratejik planımızın merkezinde yer alıyor"

Allianz Partners CEO’su Tomas Kunzmann konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Ida Luka-Lognoné’nin ardından Okan Özdemir’i aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Özdemir’in sağlık alanındaki derin uzmanlığı ve dijital dönüşüm konusundaki güçlü deneyimi, Allianz Partners’ın büyüme yolculuğuna önemli katkılar sunacak. Sağlık, stratejik planımızın merkezinde yer alıyor ve Okan Özdemir’in liderliğinde dünya çapında milyonlarca müşterimize yenilikçi çözümlerle değer katmaya devam edeceğimize inanıyorum. 2030 yılına kadar gelirlerimizi ikiye katlama hedefimize giden yolda güçlü bir ivme yakalayacağız."