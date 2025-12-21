  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Alman Bilfinger, ünlü Türk şirketini satın aldı
Takip Et

Alman Bilfinger, ünlü Türk şirketini satın aldı

Almanya merkezli faaliyet gösteren hizmet sağlayıcı şirket Bilfinger, enerji, sanayi ve altyapı projelerinde faaliyet gösteren Teknokon Grubu’nun bazı birimlerini satın aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Alman Bilfinger, ünlü Türk şirketini satın aldı
Takip Et

Almanya merkezli Uluslararası endüstriyel hizmetler sağlayıcısı Bilfinger, Türkiye merkezli Teknokon Grubu’nun Servis & Bakım ile Endüstri birimlerini satın aldığını duyurdu. Yaklaşık bin nitelikli çalışanı kapsayan anlaşma kapsamında toplu işten çıkarma planlanmadığı bildirildi.

Almanya’nın Mannheim kentinde merkezlenen Bilfinger’den yapılan açıklamaya göre, üç farklı lokasyonda faaliyet gösteren ve yıllık gelirleri çift haneli milyon euro seviyesinde olan işletmeleri içeren satın alma anlaşmaları imzalandı. 

İşlemin, Rekabet Kurumu’nun onayının ardından 2026 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

2019 yılında iş birliği yapılmıştı

Bilfinger ve Teknokon, TÜPRAŞ’ın İzmir Rafinerisi için bakım ve onarım hizmetleri sunmak üzere 2019 yılında iş birliği yapmıştı. 

İşlemin tamamlanmasının ardından Teknokon ekibinin, Bilfinger Segment International bünyesindeki mevcut operasyonlara entegre edilmesi planlanıyor.

TOKİ 37 ilde 252 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...TOKİ 37 ilde 252 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...Ekonomi
Benzine zam gelecek mi? İşte 21 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam gelecek mi? İşte 21 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kakao fiyatları 65 yılın en sert düşüşüne hazırlanıyorKakao fiyatları son 65 yılın en sert yıllık düşüşüne hazırlanıyorEkonomi
Turistik Doğu Ekspresi yarın sezonun ilk seferine çıkıyorTuristik Doğu Ekspresi yarın sezonun ilk seferine çıkıyorGündem

 