Alman devi Adidas Rusya'daki şirketini satıyor

Kommersant'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Alman spor giyim devi Adidas, Rusya'daki işini alternatif bir yabancı yatırımcıya devredebilir.

Diğer birçok küresel şirket gibi Adidas'ta Rusya'daki operasyonlarını askıya aldı ve Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun başlamasının ardından Mart 2022'de perakende satış noktalarını ve çevrimiçi mağazaları kapattı. Alman devi, Ekim ayında ülkedeki faaliyetlerini kalıcı olarak durdurma kararı aldığını açıklamıştı.

Perakende uzmanları, adımın bir sonucu olarak Adidas'ın mali kayıplara uğradığını ancak Rusya'da giyim ve ayakkabı talebinin yüksek kaldığını ifade ediyor.

Alman yayıncı Bayerischer Rundfunk (BR), daha önce Adidas'ın Rusya ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerinde küresel satışların yüzde 3'ünü oluşturan yaklaşık 500 mağaza işlettiğini açıklamıştı.