Alman devi Deutsche 2020’den beri ilk kez zarar açıkladı

Deutsche Bank, Postbank'ı devralmasıyla ilgili yasal hükümlerden darbe aldıktan sonra, 2020'den bu yana ilk çeyrek kaybı olan 2024 yılının ikinci çeyrek döneminde net zarara uğradığını açıkladı.

Alman kredi kuruluşu yaptığı açıklamada, 2024 gelir hedefi olan 30 milyar Euroya ulaşma yolunda ilerlediğini ve dava masraflarını hariç tutan üç aylık düzeltilmiş maliyetlerin de bu yılki rehberlikle aynı doğrultuda kaldığını söyledi.

İkinci çeyrekte Deutsche Bank, geçen yılın aynı dönemindeki 763 milyon Euro net kara kıyasla 143 milyon Euro net zarar bildirdi. Buna 1,3 milyar Euroluk Postbank dava hükmü de dahil edildi.

Nisan ayında Deutsche Bank, bir Alman mahkemesinin iddialarının bazı unsurlarının geçerli kabul edilebileceğini belirtmesinin ardından, on yıldan fazla bir süre önce satın aldığı resmi rakip banka Postbank'taki hissedarlara 1,3 milyar Euroya kadar ödeme yapmak zorunda kalabileceğini açıklamıştı.

Bankanın vergi sonrası kârı bir önceki yılki 940 milyon Eurodan 52 milyon Euroya düşerken, geliri %2 artışla 7,59 milyar Euroya yükseldi.

CEO Christian Sewing yönetimindeki bankanın geri dönüşü için bir gerileme olarak, siyah renkte art arda 15 çeyrekten sonra bir kar serisini bozdu. Bankanın hissedarlara atfedilebilir net zararı çeyrekte 143 milyon Euro oldu. Bu rakam bir yıl önceki 763 milyon Euro'luk kar ile karşılaştırıldığında, analistlerin yaklaşık 280 milyon Euro'luk zarar beklentisinden daha iyi bir rakamdı.

Deutsche, satın alma işlemiyle, yıllar süren hızlı uluslararası genişlemenin ardından istikrarlı bir gelir akışıyla Almanya'daki erişimini genişletmeyi amaçlıyordu.