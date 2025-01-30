Alman devi güç kaybetti: Kârı beklenenden sert düştü

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank 2024'ün son çeyreğinde karında beklenenden daha keskin düşüş olduğunu bildirdi.

Hissedarlara dağıtılabilir net kar dördüncü çeyrekte 106 milyon euro oldu. Analistler 282,39 milyon euro kar bekliyorlardı.

Üçüncü çeyrekte net kar 1 milyar 461 milyonr euro olmuştu.

Dördüncü çeyrekte Deutsche Bank'ın kazançları ise 7 milyar 135 milyon euro olan beklentileri ayarak 7 milyar 224 milyon euroya ulaştı.

Deutsche Bank ayrıca 750 milyon euro büyüklüğünde geri alım programını başlattı ve 0,68 euro temettü duyurdu.