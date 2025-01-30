  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Alman devi güç kaybetti: Kârı beklenenden sert düştü
Takip Et

Alman devi güç kaybetti: Kârı beklenenden sert düştü

Deutsche Bank'ın dördüncü çeyrek karı beklenenden daha sert düştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Alman devi güç kaybetti: Kârı beklenenden sert düştü
Takip Et

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank 2024'ün son çeyreğinde karında beklenenden daha keskin düşüş olduğunu bildirdi.

Hissedarlara dağıtılabilir net kar dördüncü çeyrekte 106 milyon euro oldu. Analistler 282,39 milyon euro kar bekliyorlardı.

Üçüncü çeyrekte net kar 1 milyar 461 milyonr euro olmuştu.

Dördüncü çeyrekte Deutsche Bank'ın kazançları ise 7 milyar 135 milyon euro olan beklentileri ayarak 7 milyar 224 milyon euroya ulaştı.

Deutsche Bank ayrıca 750 milyon euro büyüklüğünde geri alım programını başlattı ve 0,68 euro temettü duyurdu.

Tesla dördüncü çeyrek sonuçları beklentileri yakalayamadıTesla dördüncü çeyrek sonuçları beklentileri yakalayamadıOtomotiv
Garanti BBVA'nın 2024 yılındaki net karı açıklandıGaranti BBVA'nın 2024 yılındaki net karı açıklandıŞirket Haberleri
Meta, Trump'a 25 milyon dolar ödeyecekMeta, Trump'a 25 milyon dolar ödeyecekDünya

 

Şirket Haberleri
Shell'in 4. çeyrek kârı sert düştü
Shell'in 4. çeyrek kârı sert düştü
Nokia'nın 4. çeyrek kârı tahminleri aştı
Nokia'nın 4. çeyrek kârı tahminleri aştı
Enda Enerji’nin halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu
Enda Enerji’nin halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu
Transcub Lojistik, Fransa’da şube açma hazırlığında
Transcub Lojistik, Fransa’da şube açma hazırlığında
Movus Lojistik'in depo yatırımında yeni durağı İzmir
Movus Lojistik'in depo yatırımında yeni durağı İzmir
Vepara ve Bishy'den dijital finansal çözümler işbirliği
Vepara ve Bishy'den dijital finansal çözümler işbirliği