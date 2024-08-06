Alman devinden şok karar: 1400 kişiyi işten çıkarıyor

Yapay zeka dalgası yonga dünyasında fırtınalar estirirken, bu rüzgârdan yararlanamayan bazı firmalar zor durumda kalıyor. Alman yonga devi Infineon da bu firmalardan biri olarak öne çıkıyor.

Alman devi Infineon, son çeyrek mali tablolarına göre yüzde 10'luk bir düşüşle 3,7 milyar Euro gelir elde ederken, net kârı yüzde 50 düşüşle 403 milyon Euro'ya geriledi. Firmanın 2024 yılı gelir beklentisi de düşerek 15 milyar Euro olarak güncellendi.

1400 kişinin işine son verecek

Artan rekabet ortamında mali yükü hafifletmek amacıyla Infineon, iş gücünde kesintiye gitme kararı aldı. 58 binden fazla çalışanı olan firma, 1400 kişinin işine son vereceğini açıkladı. France24'ün haberine göre, 1400 çalışan daha düşük maliyetli bölümlere kaydırılacak. Firma, bu süreçte endişelenecek bir durum olmadığını, ancak toparlanmanın biraz zaman alacağını belirtiyor.