Alman kimya şirketi Lanxess 550 kişiyi daha işten çıkaracak

Köln merkezli şirketten yapılan açıklamada, kimya sektöründeki diğer birçok şirket gibi Lanxess'in de ekonomik baskı altında olduğu belirtildi.

Mevcut maliyet düşürme programının genişletildiği ve 2028 sonuna kadar her yıl 100 milyon Euro tasarruf etmenin hedeflendiği aktarılan açıklamada, "Şirket, bu hedefe ulaşmak için tüm kademelerde sürdürülen sıkı maliyet disiplininin yanı sıra yaklaşık üçte ikisi Almanya'da olmak üzere 550 ek istihdam kesintisi yapmayı planlamaktadır" ifadesi yer aldı.

Mevcut maliyet düşürme programı kapsamında idari personel için haftalık çalışma süresini 35 saate düşüren Alman şirket, üst yönetim maaşlarının ise dondurulmasını kararlaştırdı.

Satışlar geriledi

Şirketin 2025 mali yılı verilerine göre, satış gelirleri yüzde 10,9 azalarak 5,6 milyar avroya geriledi. Aynı dönemde, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) ise yüzde 16,9'luk kayıpla 510 milyon Euro'ya düştü. Yönetim, 2026 yılı için faaliyet karı beklentisini 450 milyon ile 550 milyon Euro aralığında öngördü.

Lanxess Üst Yöneticisi (CEO) Matthias Zachert, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "2025 yılı hem Lanxess hem de tüm kimya sektörü için son derece zorlu geçti." ifadesini kullandı.

Sektörde olumlu bir ivmelenmenin en erken yılın ikinci yarısında başlayabileceğini belirten Zachert, zayıf talep, düşen ham madde maliyetlerine bağlı fiyat gerilemesi ve Asya pazarından gelen yoğun fiyat baskısının finansal tabloları olumsuz etkilediğini kaydetti.