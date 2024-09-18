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Alman Maliye Bakanlığı Commerzbank’daki hisselerin tamamını satacak

Alman Maliye Bakanlığı Commerzbank AG'deki hisselerinin tamamını satma planına sadık kalıyor.

Haber Merkezi
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Alman Maliye Bakanlığı Commerzbank’daki hisselerin tamamını satacak
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Almanya'nın Commerzbank'taki hisselerinin denetimi Maliye Bakanlığı'nda olsa da, daha fazla satış kararı için Başbakan Scholz'un ofisi de dahil olmak üzere çeşitli diğer hükümet organlarından yetkililerin de yer aldığı bir komitenin oybirliğiyle onay vermesi gerekiyor.

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Başbakanlık'ın Commerzbank'ın daha fazla hisse satışı konusunda Maliye Bakanlığı'nın görüşünü paylaşıp paylaşmadığı net değil.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, Almanya'daki iktidar koalisyonunun daha önce Commerzbank'ın tamamen elden çıkarılması konusunda anlaştığını ve Maliye Bakanlığı'nın niyetinin de şimdilik bu yönde olduğunu söyledi.

Amaç, UniCredit'in daha fazla hisse satın alması anlamına gelse bile, hisseyi elde tutmak yerine mümkün olan en iyi fiyattan satmak. Maliye bakanlığından bir temsilci, "Federal Hükümet ortaya çıkan durumu kapsamlı bir şekilde analiz edecek ve zamanı geldiğinde nasıl ilerleyeceğine dair kararlar alacaktır" dedi.

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