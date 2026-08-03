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Alman robotik startup'ı Agile hedef büyüttü

İnsansı robotlar üreten startup Agile Robots, yalnızca yapay zekadaki gelişmelere değil, aynı zamanda robotik alanındaki uzmanlığına da güvenerek gelirlerini hızla artırmayı ve kârlılığa ulaşmayı hedefliyor.

Haber Merkezi
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Alman robotik startup'ı Agile hedef büyüttü
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Deniz GÜLDAĞ

Agile Robots CEO'su Zhaopeng Chen, şirketin geçen yıl 300 milyon euro gelir elde ettiğini, bu rakamın ise bu yıl iki katına çıkmasının beklendiğini söyledi. Chen, şirketin bu büyüme sayesinde iki ila üç yıl içinde kâra geçeceğini öngördüğünü ifade etti.

Chen, bu yıl için öngörülen gelirin şimdiden imzalanan sözleşmelerle desteklendiğini belirterek, şirketin bugüne kadar başta SoftBank Group olmak üzere yatırımcılardan yaklaşık 1,5 milyar dolar fon topladığını açıkladı.

Agile Robots'un insansı robotları şu ana kadar yalnızca pilot projelerde kullanılmış olsa da Chen, şirketin bugün sanayi odaklı faaliyetlerinin gelecekte çok daha geniş bir robotik pazarının temelini oluşturduğunu düşünüyor. Chen'e göre geleceğin fiziksel yapay zeka sistemleri, karmaşık ortamları anlayabilecek ve bu ortamlarda insanlarla etkileşim kurabilecek yeteneklere sahip olacak.

Uzun vadede insansı robotların tüketici elektroniği pazarının önemli bir parçası haline geleceğini savunan Chen, bu ürünlerin akıllı telefonlar ile otomobiller arasında konumlanan yeni bir kategori oluşturacağını söyledi.

"10 ila 15 yıl içinde sokaklarda insansı robotlar görmek, bugün yollarda araba görmek kadar sıradan olacak" diyen Chen, robotların günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geleceğini vurguladı.

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