Almanya, Meta'nın yapay zekâlı akıllı gözlüklerini yasaklamaya hazırlanıyor

Almanya'da bazı siyasiler, Meta'nın Ray-Ban gözlüklerinin ülkede tamamen yasaklanması için çalışmalara başladı. Yerel basında çıkan haberler, bu çalışmaların düzenleyici kurumlar üstünde baskı oluşturmaya başladığını gösteriyor.

"Gizli kamera olarak değerlendirilebilir"

Almanya'da tartışmaları alevlendiren açıklama Hamburg Veri Koruma Komiseri Thomas Fuchs'tan geldi. Alman kamu yayıncısı ARD'ye konuşan Fuchs, Meta'nın akıllı gözlüklerini "gizli kamera" olarak değerlendirdiğini ve bu nedenle Alman yasaları kapsamında yasaklanabileceklerini söyledi.

Almanya'daki mevcut düzenlemeler, gündelik eşyaların içine gizlenmiş kayıt cihazlarının kullanımını yasaklıyor. Fuchs'a göre akıllı gözlüklerin en büyük problemi de tam olarak burada yatıyor. Dışarıdan bakıldığında normal bir gözlükten ayırt edilmesi oldukça zor olan bu cihazlar, insanların farkında olmadan görüntü ve ses kaydı yapılmasına zemin hazırlıyor.

Meta ise bu eleştirilerin farkında olduğunu ve bazı önlemler aldığını belirtiyor. Şirketin gözlüklerinde kayıt sırasında yanan beyaz LED ışıkları bulunuyor. Böylece çevredeki insanların kayıt yapıldığını fark etmesi amaçlanıyor. Ancak bu LED ışığını gizlemenin son derece kolay olması, bunun yeterli bir güvenlik önlemi olarak görülmesini zorlaştırıyor.

Avrupa Birliği inceliyor

Meta'nın akıllı gözlükleri daha önce Fransa'da da veri koruma otoritelerinin gündemine gelmişti. Mart ayında açıklama yapan Fransa Veri Koruma Kurumu (CNIL), bu cihazların yalnızca yeni bir teknoloji ürünü olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, gerçek zamanlı veri toplama ve analiz yapabilmeleri nedeniyle önemli gizlilik riskleri taşıdığı uyarısında bulunmuştu.

Diğer yandan Avrupa Birliği veri koruma kurumları da bu cihazların mevcut gizlilik kurallarıyla ne ölçüde uyumlu olduğunu incelemeye başlamış durumda. Avrupa Veri Koruma Kurulu'nun (EDPB) akıllı gözlüklerle ilgili kapsamlı değerlendirme raporunu yaz sonunda yayımlaması bekleniyor. Hazırlanacak bu raporun, gelecekte Avrupa genelinde uygulanabilecek yeni düzenlemeler açısından önemli bir referans olması bekleniyor.

Donanımhaber'in aktardığına göre şirket, sadece gizli kayıt tartışmalarıyla değil, kullanıcı verilerinin işlenme şekli nedeniyle de eleştiriliyor. Mart ayında İsveç basınında yer alan haberlerde, Meta'nın gözlükler aracılığıyla kaydedilen bazı görüntüleri yapay zekâ eğitiminde kullanılmak üzere Kenya'daki bir taşeron şirkete gönderdiği öne sürülmüştü. Bu durum, kullanıcıların farkında olmadan son derece kişisel görüntülerinin üçüncü taraf çalışanlar tarafından incelenmiş olabileceği yönünde tartışmaları beraberinde getirdi. Yani bu gözlüklere yönelik eleştiriler, gizli çekim yapmanın da ötesine uzanıyor.