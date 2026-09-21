Almanya’da Hydrotime rüzgarı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Ağır vasıta sektörüne yönelik hidrolik ekipman ve yedek parça üretimi gerçekleştiren Hydrotime, dünyanın önemli ticari araç buluşmalarından IAA Transportation 2026’ya katıldı.

Almanya’nın Hannover kentinde gerçekleştirilen fuarda ürünlerini uluslararası sektör temsilcilerinin beğenisine sunan Hydrotime, fuar boyunca dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda ziyaretçiyi standında ağırladı. Firmanın Konya’da ürettiği ürünler, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Polat: “Konya’dan dünyaya üretmeye devam ediyoruz”

Fuarı değerlendiren Hydrotime Yönetim Kurulu Başkanı Muhteşem Polat, uluslararası organizasyonların hem yeni pazarlara ulaşmak hem de mevcut ticari ilişkileri güçlendirmek açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Polat, “Hydrotime olarak üretim gücümüzü ve ürün kalitemizi uluslararası pazarlarda daha güçlü şekilde ortaya koymayı hedefliyoruz. IAA Transportation, ağır vasıta ve ticari araç sektörünün dünyanın farklı noktalarından önemli temsilcilerini bir araya getiren çok değerli bir organizasyon. Fuarda standımıza gösterilen ilgiden ve ürünlerimize yönelik olumlu geri dönüşlerden son derece memnunuz” dedi.

“Hedefimiz ihracat pazarlarında daha da güçlenmek”

Konya’nın güçlü sanayi altyapısına dikkat çeken Polat, Hydrotime’ın üretim ve ihracat odaklı büyümesini sürdüreceğini ifade ederek, “Konya bugün güçlü üretim kabiliyetiyle dünya pazarlarına ürün sunan önemli sanayi şehirlerinden biri. Biz de Hydrotime olarak bu üretim kültürünün bir parçasıyız. Konya’da üretiyor, ürünlerimizi dünya pazarlarıyla buluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde mevcut pazarlarımızdaki etkinliğimizi artırırken yeni ülkelere ulaşmayı ve ihracat ağımızı daha da genişletmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.