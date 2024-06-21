Almanya'da sendika, Volkswagen'den yüzde 7 ücret artışı talep edecek

IG Metall'den yapılan açıklamada, çalışma koşullarına ilişkin eylüldeki görüşmelerde Volkswagen'in Braunschweig, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter ve Wolfsburg'daki 120 bin çalışanı ve grubun bazı iştiraklerinde çalışanlar için yüzde 7 zam ve eğitim ödeneğinde artış talep edileceği belirtildi.

Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,4 olurken, sendikanın mevcut enflasyon oranının çok üzerinde zam istemesi dikkati çekti.

IG Metall, Almanya'da makine mühendisliği sektörü için de yüzde 7'lik zam talep ediyor.