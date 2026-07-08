Almanya’dan ABD’ye uluslararası satın almacılar ZUCHEX 2026’da

Her yıl yurt içi ve yurt dşından binlerce profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan ZUCHEX, 9-12 Eylül tarihlerindeki 2026 edisyonunda da uluslararası ticarete ev sahipliği yapacak.

Türk üreticileri dünyanın farklı coğrafyalarından gelen satın almacılarla buluşturacak olan fuar, sektörün büyümesine, ihracatın güçlenmesine ve yeni ticaret köprülerinin kurulmasına katkı sunacak.

Türk firmalara devlet desteği var

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 2026 yılı Prestijli Uluslararası Fuarlar listesine dahil edilen ZUCHEX’e katılacak Türk firma ve markalar, yer kirası ve stant giderleri için 1 milyon 292 bin TL’ye kadar devlet desteğinden yararlanabiliyor.

Ev ve mutfaklardaki tüm yenilikler fuarda sergileniyor

Sofra ve Mutfak Eşyaları, Pişirme Ekipmanları, Plastik Ev Eşyaları ve Bahçe Aksesuarları, Ev Gereçleri, Dekoratif Ev ve Mutfak Eşyaları ile Elektrikli Ev Aletleri kategorilerindeki en yeni ürün, tasarım ve koleksiyonların bir arada sergileneceği ZUCHEX 2026; sektörün bugünü ve geleceğinin ele alındığı ZuchXTalks oturumlarının yanı sıra genç tasarımcıların yenilikçi fikirlerini üretimle buluşturan ZUCHEX Designathon etkinliğine de ev sahipliği yapacak.

"Türkiye’nin ihracatına ve dış ticaret hacmine doğrudan katkı sağlayacak”

9 – 12 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek ZUCHEX 2026’nın, Türk üreticilerin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıracak önemli bir ticaret platformu olacağını vurgulayan Fuar Direktörü Funda Kunduz, “Türkiye’nin ev ve mutfak eşyaları sektöründeki güçlü üretim altyapısı, tasarım kabiliyeti ve ihracat deneyimi, uluslararası alıcıların ilgisini her geçen yıl daha da artırıyor. ZUCHEX sayesinde yerli üreticilerimiz yeni müşterilere ulaşma, mevcut ihracat pazarlarındaki konumlarını güçlendirme ve markalarını uluslararası arenada daha görünür kılma fırsatı yakalayacak. Fuar, sektörün büyümesine olduğu kadar Türkiye’nin ihracatına ve dış ticaret hacmine de yine doğrudan katkı sağlayacak” dedi.