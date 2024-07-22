Almanya’dan fahiş fiyata ithal edilen ürünü Türkiye’de üretip Almanya’ya satıyor

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Ankara İvedik OSB’de 2003 yılında küçük bir atölyede elektrik panosu ve bağlantı elemanı üretimine başlayan Altınsoy Enerji, bugün Keresteciler OSB’de 30 bin metrekare alanda üretim yapıyor. Altınsoy Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Altınsoy, elektrik sektöründe bir çok ürünü yerli ve milli imkanlarla üretmeyi başardıklarını belirtirken, daha önce Almanya’dan fahiş fiyata ithal ettikleri anahtarlama elamanlarını üretip Almanya’ya bile ihraç etmeye başladıklarını söyledi.

Şirketin üretim merkezinde bir grup gazeteciyle bir araya gelen Altınsoy Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Altınsoy, 200 m2 alanda başlayan üretimin bugün 30 bin m2’de gerçekleştirdiğini belirtirken, ürün çeşidini ise 500’e çıkardıklarını kaydetti.

Türkiye’nin Yerli ve Milli Üretim Stratejisi kapsamında bazı ürünleri yüksek maliyetli olsa da üretmeye başladıklarını kaydeden Altınsoy, tam izole klemens ve bimetal ürünlerinin ilk ve tek üreticisi olduklarının altını çizdi. Özkan Altınsoy, endüstriyel tesislernden ve şehir altyapılarına kadar enerji yönetimini optimize eden akıllı çok kanallı enerji analizörünün de Türkiye’deki tek üreticisi olduklarını bildirdi.

“Ücretsiz sistem kurup, parasını tasarrufla ödeyin önerisi “

Tamamlanmış 20’den fazla Ar-Ge projeleri olduğunu dile getiren Altınsoy, bunların bir bölümünün enerji tasarrufuna destek sağladığını kaydetti. Bu k onuyla ilgili ‘sodyum buharlı sokak aydınlatma’ projeleri olduğunu anlatan Altınsoy, sistemin birkaç yıl içinde kendisini amorti edebileceğinin altını çizerek, “Özellikle OSB’lere ücretsiz bir şekilde bu sistemi kurmayı teklif ediyorum. Elde edecekleri tasarrufla kurulacak sistemin parasını çok kısa sürede amorti edebilirler” dedi.

Avrupa’daki bir test parasına laboratuvar kurdu

Üretimlerini uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirdiklerini belirten Özkan Altınsoy, kurdukları bağımsız akredite test laboratuvarı ile daha önce yurt dışında yaptırmak zorunda kaldıkları ürün testlerini artık kendi bünyelerinde gerçekleştirdiklerini vurguladı. Altınsoy, laburatuvarın neredeyse yurt dışında sadece bir ürünü test ettirme bedeline mal olduğunu dile getirdi.

“Fahiş fiyatlı ithal edilen ürünü üretip Almanya’ya satmaya başladık”

Ürettikleri kritik ürünlerden bir tanesinin de anahtarlama elamanları olduğunu dile getiren Özkan Altınsoy, bu ürünü daha önce Almanya’dan fahiş fiyatla ithal etmek zorunda kaldıklarını ancak gelinen noktada tesislerinde üretip Almanya’ya ihraç etmeye başladıklarını söyledi. Altınsoy, ürünün 75 Euro civarında olan fiyatının da 45 Euro’ya düştüğünü anlattı.

“Afrika’da fiyat rekabetine giremiyoruz, ihracat ağırlıklı olarak Avrupa’ya”

Bugün 40’tan fazla ülkeye ihracat yapan noktaya geldiklerinin altını çizen Özkan Altınsoy, Afrika pazarında fiyat rekabetine giremediklerini buna karşılık yüksek standartlarda yaptıkları üretimle ihracat pazarlarının önemli bölümünü Avrupa ülkelerinin oluşturduğunu kaydetti.