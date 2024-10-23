Almanya’nın dev bankası yeniden kâr etti

Deutsche Bank üçüncü çeyrekte kara geçti. Banka'nın üçüncü çeyrekte hissedarlara dağıtılabilir net kârı 1,46 milyar euro oldu.

Geçen yılın aynı döneminde 1,03 milyar euro kar elden Deutsche Bank, bu yılın ikinci çeyreğinde 143 milyon euro zarar açıklamıştı.

Analistler üçüncü çeyrekte 1,52 milyar euroluk kar bekliyorlardı.

Vergi sonrası kar ise 1,56 milyar euro olan beklentileri aşarak 1,67 milyar euro oldu.

Gelirler ise 7,31 milyar euro olan beklentiyi yakalayamadı ve 7,5 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.