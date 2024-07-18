Almira Hotel, sürdürülebilir turizm için yeşil enerjiye geçti

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanarak çevresel ayak izini azaltmayı hedefleyen Almira Hotel, Balıkesir Bigadiç’te 30 bin metrekare alanda kurduğu 2 MW’lik güneş enerjisi yatırımı ile ayda ortalama 300 bin KW enerji üretmeye hazırlanıyor. Bu yenilikçi yatırımın otelin çevresel ayak izini azaltması ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Almira Hotel Genel Müdürü Ersin Yazıcı, “Yeşil enerjiye geçiş, hem misafirlerimiz hem de çevremiz için daha sürdürülebilir bir yaşam tarzını teşvik etme kararlılığımızın bir göstergesidir. Bu adım, sürdürülebilir turizm ve çevre dostu uygulamalar konusunda sektörümüzde öncü olma vizyonumuzun bir parçasıdır. 2012 yılından itibaren otel ısıtmamızda hali hazırda jeotermal enerjiden faydalanmaktayız. Güneş enerjisi yatırımımız ile de çevre dostu uygulamalarımızı geliştirmiş bulunuyoruz. Kış aylarında jeotermal enerjiden, yaz aylarında ise güneş enerjisinden yararlanıyoruz. Yeşil enerji tercihimiz ile doğaya olan sorumluluğumuzu vurguluyor, bu anlamda diğer işletmelere de örnek olmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

GES yatırımının enerji maliyetlerini düşürerek ekonomik anlamda da sürdürülebilirliğe katkı sağladığına işaret eden Ersin Yazıcı, “Bu girişim, otelin uzun vadeli enerji tasarrufu hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynuyor. Ayrıca, otelde konaklayan misafirler de çevre dostu bir konaklama deneyimi yaşayarak bu sürece katkıda bulunmuş oluyorlar” diye konuştu.

Bursa’nın 5 yıldız kategorisine sahip ilk tesisi olarak 1987 yılından bugüne hizmet veren Almira Hotel Thermal Spa & Convention Center, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, Sıfır Atık, Yeşil Yıldız, Sürdürülebilir Turizm Belgesi ve Turuncu Bayrak gibi önemli sertifikalara da sahip.