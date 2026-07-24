Alp Özler 2. El Yönetim Kurulu Temsilcisi Gece: İkinci elde kurumsal güven ve filo deneyini değer kazanıyor

İkinci el araç pazarı, son yıllarda yalnızca büyüyen değil, aynı zamanda kurumsallaşan ve profesyonelleşen bir yapıya dönüşüyor. Ekonomik koşullar, değişen tüketici beklentileri ve dijitalleşmenin etkisiyle satın alma kararlarında fiyatın yanı sıra güvenilirlik, açık bilgilendirme ve aracın uzun vadeli değeri de belirleyici hâle geliyor.

Alp Özler 2. El Yönetim Kurulu Temsilcisi Mehmet Kağan Gece, özellikle şirketler tarafından kullanılan, periyodik bakımları düzenli olarak yapılmış ve kullanım geçmişi kayıt altına alınmış araçlara yönelik talebin giderek arttığını söyledi.

Bu eğilimin temelinde, alıcıların belirsizlikten uzak, şeffaf ve doğrulanabilir bilgilere dayanan bir satın alma süreci bulunduğunu belirten Gece, “Aracın kullanım ve bakım geçmişinin belgelenebilmesi, ekspertiz sonuçlarının açık biçimde paylaşılması ve teknik durumunun profesyonel yöntemlerle değerlendirilmesi, satın alma kararının en önemli unsurları arasında yer alıyor” dedi.

Kurumsal ikinci el araç pazarının, bireysel kullanıcıların yanı sıra işletmeler açısından da stratejik önem taşıdığına vurgu yapan Gece, “Özellikle KOBİ’ler, araç filolarını oluştururken veya yenilerken satın alma maliyeti, operasyonel verimlilik ve güven veren hizmet arasında doğru dengeyi kurmaya çalışıyor. Teknik kontrolleri tamamlanmış, bakımları düzenli olarak yapılmış ve bakım kayıtları bulunan ikinci el araçlar, bu noktada işletmeler için güçlü bir alternatif oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

“Toplam sahip olma maliyeti de önem taşıyor”

Türkiye’de ticari araçların ekonomideki yeri dikkate alındığında, ikinci el pazarını sadece binek otomobiller üzerinden değerlendirmenin yeterli olmadığını anlatan Mehmet Kağan Gece, “Lojistik, dağıtım, saha operasyonları ve hizmet sektörlerinde kullanılan araçlar, işletmelerin üretim ve hizmet süreçlerinin doğrudan bir parçası konumunda.

Bu nedenle ticari araç seçiminde satın alma fiyatı kadar toplam sahip olma maliyeti de önem taşıyor. Yakıt tüketimi, bakım ve onarım giderleri, servis ağının yaygınlığı, yedek parçaya erişim ve aracın operasyonel sürekliliği, işletmelerin karar verirken dikkate alması gereken temel unsurlar arasında bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Gece, ikinci el sektörünün geleceğinde yalnızca araç satan değil, müşterinin ihtiyacını analiz ederek kullanım amacına uygun aracı öneren ve satış sonrasında da çözüm üreten kurumların daha fazla öne çıkmasını beklediklerini vurgularken, sektörün yeni standardını şöyle sıraladı:

“Doğru araç yönlendirmesi, güvenilir ekspertiz, doğrulanabilir veri ve satış sonrası destek çerçevesinde şekillenecektir”

Dijitalleşme de bu dönüşümün önemli bir parçasını oluşturduğunu belirten Gece, “Yapay zekâ destekli değerleme sistemleri, çevrim içi ekspertiz raporları, veri odaklı fiyat analizleri, dijital servis kayıtları ve çevrim içi satış süreçleri, alıcılar ve satıcılar açısından daha şeffaf bir piyasa oluşmasına katkı sağlıyor. Önümüzdeki dönemde geçmişi belgelenmiş araçların ve profesyonel hizmet sunan kurumsal markaların daha güçlü bir konum elde edeceğine inanıyoruz” dedi.

“Operasyonları doğrudan etkileyen bir yatırım unsuru”

Alp Özler 2. El olarak lojistik ve filo yönetiminden gelen deneyimlerinin ikinci el otomobil ve ticari araç sektörüne önemli bir değer kattığını düşündüklerini söyleyen Mehmet Kağan Gece, “Bir aracı yalnızca alınıp satılan bir ürün olarak değil, bireylerin günlük yaşamını ve işletmelerin operasyonlarını doğrudan etkileyen bir yatırım unsuru olarak değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda müşteri memnuniyetini merkeze alan bir hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kurumsallaşmanın ivme kazandığı bu süreçte sadece araç satışı yapan değil, müşterisinin ihtiyacını doğru analiz ederek kalıcı çözümler sunan kurumların öne çıkacağına inandıklarını belirten Gece, “Biz de bu anlayışla ikinci el araç pazarının daha güvenilir, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.