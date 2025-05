Alpet’ten yeni reklam filmi

Takip Et

Alpet yeni reklam filminde, bir akaryakıt istasyonu olmanın ötesine geçerek, mutluluğa giden yolun Alpet’ten geçtiği vurgusunu yapıyor ve farklı kullanıcı profillerinin çeşitli yolculuk anlarında ihtiyaç duydukları hizmetleri Alpet’te bulabilecekleri mesajını veriyor. Başta Şener Şen, İbrahim Büyükak ve Seray Kaya’nın yer aldığı filmde, Alpet’in sunduğu olanaklarla herkesin kendi yolculuğuna uygun bir çözüm bulduğu senaryolar üzerinden, mutluluğa giden yolun Alpet’ten geçtiği anlatılıyor. Yeni projesinde aynı isimlerle yola devam eden Alpet’in reklam filminde, düğün konvoylarıyla yola çıkan usta oyuncu Şener Şen (kayınpeder), İbrahim Büyükak (damat) ve Seray Kaya (gelin) rol alıyor. Deneyimli oyuncuların ihtiyaç molası vermek için Alpet istasyonunda yaşadığı olaylar, samimi bir dille anlatılıyor.

Yolculuk sırasında karşılaşılan farklı ihtiyaçlara pratik ve hızlı çözümler sunan Alpet’in, sürücülerle kurduğu güçlü bağı anlatan reklam kampanyası, eş zamanlı olarak ulusal ve dijital medyada yayınlanmaya başladı.

Alpet’le yolculuklar daha konforlu ve keyifli

Yolculuk sırasında yakıt alımından, motor yağı değişimine kadar her türlü otomobil ihtiyacı Alpet’te karşılanabiliyor. Aynı zamanda atıştırmalıklar, unlu mamuller ve kahveler gibi ürünler de bulunuyor. Hijyenik tuvaletlerle, uzun yolculuklar için rahatlama imkanı sunan Alpet, her türlü ihtiyacı karşılayan geniş hizmet yelpazesiyle, yolculuğun her anında en doğru çözümü sağlıyor.