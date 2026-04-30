Alphabet, 2026 yatırım harcaması beklentisini 190 milyar dolara kadar yükseltti

Alphabet, ilk çeyrekte gelir beklentilerini aşarken, güçlü bulut büyümesinin desteğiyle 2026 yılı sermaye harcaması öngörüsünü de yukarı yönlü güncelledi.

Şirketin hisse başına karı 5,11 dolar olarak açıklanırken, geliri analistlerin 107,2 milyar dolarlık beklentisini aşarak 109,9 milyar dolara ulaştı. Gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 2022'den bu yana herhangi bir çeyrekte kaydedilen en yüksek büyüme hızına işaret etti.

YouTube gelirleri beklentilerin altında kaldı

Google Cloud gelirleri 18,05 milyar dolarlık beklentiyi aşarak 20,02 milyar dolara çıktı. Böylece bulut birimi yıllık bazda yüzde 63 büyüdü. Google Üst Yöneticisi Sundar Pichai, kurumsal yapay zekâ çözümlerinin ilk kez ilk çeyrekte bulut işinin ana büyüme motoru haline geldiğini söyledi.

Pichai ayrıca Gemini Enterprise'ın ücretli aylık aktif kullanıcı sayısının önceki çeyreğe göre yüzde 40 arttığını belirtti.

YouTube reklam gelirleri 9,99 milyar dolarlık beklentiye karşılık 9,88 milyar dolarda kalırken, trafik edinme maliyetleri 15,3 milyar dolarlık tahmine karşılık 15,22 milyar dolar oldu.

Sermaye harcaması beklentisini yükseltti

Alphabet, 2026 yılı sermaye harcaması beklentisini önceki 175 milyar dolar ile 185 milyar dolar aralığından 180 milyar dolar ile 190 milyar dolar aralığına yükseltti.

Mali İşler Direktörü Anat Ashkenazi, 2027 yılı sermaye harcamalarının da 2026'ya göre "önemli ölçüde artmasının" beklendiğini söyledi.

Alphabet, ilk çeyrekte emlak, sunucular, veri merkezleri ve diğer altyapı yatırımlarını içeren sermaye harcamalarının 35,7 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Şirket, hızla artan talebi karşılamak amacıyla yapay zekâ altyapısına yoğun yatırım yapıyor. Pichai, kısa vadede hesaplama kapasitesi açısından kısıtlı olduklarını belirterek, talebi karşılayabilselerdi bulut gelirlerinin daha yüksek olacağını söyledi.