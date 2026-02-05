Alphabet'in kârı beklentileri aştı

Google'ın ana kuruluşu Alphabet, Ekim-Aralık 2025 dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, Alphabet'in geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 113,8 milyar dolara çıktı. Şirket, 2024'ün dördüncü çeyreğinde 96,5 milyar dolar gelir sağlamıştı.

Şirketin net karı da geçen yılın son çeyreğinde bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 34,5 milyar dolara yükseldi. Alphabet, bir önceki yılın aynı döneminde 26,5 milyar dolar net kar elde etmişti.

Firmanın 2024'ün son çeyreğinde 2,15 dolar olan hisse başına karı da geçen senenin aynı döneminde 2,82 dolara çıktı.

Alphabet'in söz konusu dönemde geliri ve karı beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Şirketin geçen yıl genelindeki geliri ise yüzde 15 artışla 402,8 milyar dolara, net karı da yüzde 32 yükselerek 132,2 milyar dolara ulaştı.

"Yapay zeka yatırımlarımız gelir ve büyümeyi artırdı"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Alphabet Üst Yöneticisi Sundar Pichai, muazzam bir çeyrek geçirdiklerini ve şirketin yıllık gelirinin ilk kez 400 milyar doları aştığını bildirdi.

Gemini 3'ün piyasaya sürülmesinin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Pichai, büyük ivme kazandıklarını ve Gemini uygulamasının aylık aktif kullanıcı sayısının 750 milyonun üzerine çıktığını kaydetti.

Pichai, yapay zekanın genişlemeyi sürdürmesiyle arama motorunun her zamankinden daha fazla kullanıldığını ifade etti.

YouTube'un yıllık gelirlerinin de 60 milyar doları geçtiğine işaret eden Pichai, Google Cloud'un da 70 milyar doların üzerinde gelir kaydettiğini anlattı.

Pichai, "Yapay zeka yatırımlarımızın ve altyapımızın gelir ve büyümeyi genel olarak artırdığını görüyoruz. Müşteri talebini karşılamak ve önümüzdeki büyüme fırsatlarından yararlanmak için 2026 yılı sermaye harcamaları yatırımlarımızın 175 ila 185 milyar dolar arasında olması bekleniyor." ifadelerini kullandı.