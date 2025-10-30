Alphabet’in üçüncü çeyrek kârı beklentileri aştı

Google ve YouTube çatı şirketi Alphabet’in geliri, 102,35 milyar dolar ile 99,89 milyar dolarlık beklentiyi aştı. Hisse başına düzeltilmiş kazanç 3,10 dolar olurken, tahmin 2,33 dolardı.

YouTube reklam geliri 10,26 milyar dolar (beklenti 10,01 milyar dolar), Google Cloud geliri 15,15 milyar dolar (beklenti 14,74 milyar dolar) ve trafik edinme maliyetleri 14,87 milyar dolar olarak açıklandı.

Şirket, yapay zekâ talebiyle güçlenen bulut işinde sağlam bir ivme yakaladı. Bulut gelirleri yıllık bazda yüzde 35 artarken, sipariş birikimi 155 milyar dolara ulaştı. CEO Sundar Pichai, "Bu yılın ilk dokuz ayında 1 milyar doların üzerindeki daha fazla anlaşma imzaladık" dedi.

Alphabet, 2025 sermaye harcaması beklentisini 91–93 milyar dolar aralığına yükseltti; 2026’da ise bu rakamın önemli ölçüde artması bekleniyor.

Google gelirleri

Google Arama geliri 56,56 milyar dolar ile yıllık yüzde 15 arttı. Toplam reklam geliri 74,18 milyar dolar oldu. Net gelir 34,97 milyar dolara (hisse başına 2,87 dolar) yükselirken, geçen yıl 26,3 milyar dolardı.

Gemini uygulamasının aylık aktif kullanıcı sayısı 650 milyona çıktı. "Other Bets" birimi 344 milyon dolar gelir elde ederken, 1,42 milyar dolar zarar açıkladı.