  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Alphabet'ten yapay zeka yatırımları için 80 milyar dolarlık sermaye artırımı planı
Takip Et

Alphabet'ten yapay zeka yatırımları için 80 milyar dolarlık sermaye artırımı planı

Amerikan teknoloji şirketi Alphabet, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlarını finanse etmek amacıyla toplam 80 milyar dolarlık hisse senedi ihracı planladığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Alphabet'ten yapay zeka yatırımları için 80 milyar dolarlık sermaye artırımı planı
Takip Et

Alphabet'ten yapılan açıklamada, söz konusu sermayenin üç farklı yöntemle toplanmasının planlandığı bildirildi.

Buna göre, 30 milyar dolarlık kısmın halka açık satışlar yoluyla sağlanmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, 40 milyar dolarlık kısmın ise 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren zaman içinde yapılacak hisse satışlarıyla elde edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, kalan 10 milyar dolarlık kısmın da özel yerleştirme yoluyla sağlanacağı ve bu kapsamda Berkshire Hathaway'e hisse satışı için anlaşmaya varıldığı vurgulandı.

Alphabet'in açıklamasında, toplanacak fonun büyük bölümünün yapay zeka altyapısının ve küresel hesaplama kapasitesinin genişletilmesi için kullanılacağı ifade edildi.

Benzin, motorin ve LPG'ye indirim geldi: İşte 2 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin, motorin ve LPG'ye indirim geldi: İşte 2 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri...Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri...Gündem
Altın fiyatlarında durgun seyir: İşte 2 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltın fiyatlarında durgun seyir: İşte 2 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 