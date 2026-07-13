Alptekin İnşaat iki projeyle daha öne çıkıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

16 yıllık geçmişi ve yaptığı kaliteli projelerle konut sektörünüde Konya’nın güçlü markası haline gelen Alptekin İnşaat iki yeni projeyi daha Konya’ya kazandırıyor. Esenler Mahallesi’nde 3 artı 1 ve 89 daireden oluşan konut projesinin kabaları bitti. 2027 ortasında teslim edilecek. Firma Karatay Sedirler Mahallesi’nde de 84 daireye start verecek.

Sektörde 16 yıllık tecrübe

Çalışmalar hakkında bilgi veren Firma Sahibi İnşaat Mühendisi Mustafa Alptekin, Konya’da sektörlerinde güvenin adresi olduklarını belirtti.

Alpekin, “Firmamız 16 yıldır şehirde önemli projelere imza attı. Kendimde inşaat mühendisi olduğum için teoriyle pratiği birleştirerek güzel bir çizgi yakaladık. Profesyonel bir ekip oluşturduk. Yüzlerce vatandaşımızı ve yatırımcımızı ev sahibi yaptık. Yeni nesil konut anlayışıyla konut ve ticari alanlar üretmeye devam edeceğiz” dedi.

“İki büyük proje yapıyoruz”

Mevcuttaki projeleri hakkında bilgiler veren Mustafa Alptekin, “Şu an da Konya’nın seçkin semtlerinden Esenler Mahallesi’nde tamamı 3 artı 1 olan 89 dairelik projemiz hızla yükseliyor. Kabası bitti. İnşallah 2027 ortasında teslim edeceğiz. Yine Karatay’da da 84 dairelik projemiz var. İnşallah yılbaşında da oraya start verceğiz. Şu an değerlendirme aşamasında olduğumuz yerlerimiz de var. İnşallah müşterilerimize ve tedarikçilerimize verdiğimiz güvenle şehrin ihtiyaçları doğrultusunda konut üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.