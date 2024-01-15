Alstom’dan Suudi Arabistan’a 500 milyon euroluk proje: Tramvay hattı kuracak

Akıllı ve sürdürülebilir raylı sistemlerin küresel lideri olan Alstom, dünyanın en uzun katenersiz ve bataryalı tramvayı için Suudi Arabistan’ın AlUla Kraliyet Komisyonu (RCU) ile değeri 500 milyon euroyu aşan bir sözleşme imzaladı.

Bu proje ile Alstom’un tramvayları kullanılacak. Anahtar teslim tramvay sisteminde, 20 adet son teknoloji ürünü Citadis B bataryalı tramvay aracı yer alacak. 22,4 kilometrelik hat, stratejik olarak konumlandırılmış 17 istasyondan oluşacak.

Tramvay hattı, AlUla Eski Kenti (Bölge 1), Dadan (Bölge 2), Jabal Ikmah (Bölge 3), Nabataean Horizon (Bölge 4) ve Hegra Tarihi Şehri (Bölge 5) ve UNESCO Dünya Mirası alanları olmak üzere AlUla'nın beş temel tarihi bölgesine ulaşım sağlayacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Alstom Suudi Arabistan Genel Müdürü Mohamed Khalil, “Projemiz, Suudi Arabistan'ın çevre yönetimi hedefleri de dahil olmak üzere Vizyon 2030 hedeflerinin birçok temel unsurunu içerisinde barındırıyor. Tramvaylarımızı yolcuların hizmetine sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Tam bakım hizmeti de sunulacak

Alstom, bu projede; kapsamlı sistem tasarımı, katenersiz ve batarya ile çalışan tramvayların temini, kurulumu, test edilmesi ve devreye alınması gibi birçok alanda önemli rol alacak. Alstom ayrıca projeye enerji besleme sistemi, sinyalizasyon ve iletişim sistemleri ve depo ekipmanları da sağlayacak. Öte yandan proje kapsamında, Alstom'un bakım ve filo yönetimi aracı HealthHub kullanılarak, 10 yıl boyunca tramvaylara tam bakım hizmeti de sunulacak. Tüm bunlara ek olarak saha bakım ekipleri her türlü bakım işlemi için gezici bir atölye kullanacak. Alstom, tramvay personeli için işletme verimliliği sağlayacak eğitim programları gerçekleştirecek. Alstom'un anahtar teslim ve entegre demiryolu sistemlerindeki küresel uzmanlığının bir göstergesi olan projede, tramvaylar Alstom'un Fransa’daki tesislerinde üretilecek.

Dubai tramvayını da hizmete sundu

Bu proje aynı zamanda Alstom'un Orta Doğu’da raylı sistemler alanındaki öncülüğünün önemli bir göstergesi. Alstom, 2014 yılında Orta Doğu'nun ilk anahtar teslim ve tam entegre tramvay sistemi ve dünyanın ilk tamamen katenersiz hattı olan Dubai tramvayını hizmete sunmuştu. Alstom ayrıca Katar'da ülkenin ilk ve Basra körfezi bölgesinin en büyük katenersiz tramvay sistemi projesi olan ve 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında yolculara hizmet veren Lusail tramvayını da inşa etmişti.

Alstom, 70 yılı aşkın süredir Suudi Arabistan’ın güvenilir bir ortağı olarak ülkede faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, Mekke-Medine arasındaki Haramain yüksek hızlı tren hattı projesinde yer almasının yanı sıra Riyadh’da 3, 4, 5 ve 6 numaralı metro hatları için de anahtar teslim ve entegre metro sistemi ve bu hatların bakımını da sağlıyor.

Alstom ayrıca, Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nda yer alan, havaalanları gibi kısa mesafelerde raylı ulaşım aracı olarak kullanılan ve APM adı verilen ulaşım sistemini kurdu. Bu sistem, 2020'den bu yana yolcuların hizmetinde olup, bakım hizmetleri 2022'den bu yana Alstom tarafından yürütülüyor.