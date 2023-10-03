Alternatif Bank ile BankPRO arasında iş birliği

BankPRO iş birliği ile ticari faaliyetlerini kolaylaştırdığı müşterileriyle daha fazla derinleşmeyi amaçlayan Banka, ihaleler hakkında detaylı bilgi aktarımı ile müşterilerine ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık hizmeti vermeye devam edecek. Alternatif Bank, kamu ihalesi üstlenen firmaların ihtiyaç duyacağı teminat mektubu tutarları, tamamlanan ve devam eden işleri ve sözleşme vadeleri gibi bilgiler ışığında müşterilerinin ihtiyaçlarına göre şekillendireceği terzi işi çözümlerini derinleştirecek.

BankPRO ile yapılan iş birliği hakkında görüş bildiren Alternatif Bank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Burcu Yangaz, “Alternatif Bank olarak ‘Danışman Bankacılık’ yaklaşımımız doğrultusunda, müşterilerimize sunduğumuz finansal çözümlerin yanında, onların iş süreçlerine destek olacak, sürdürülebilir büyümelerine, faaliyetlerini genişletmelerine katkı sağlayacak hizmetleri geliştirmeyi her zaman önceliğimiz kabul ediyoruz. Bu kapsamda sürekli yenilikçi çözümlere odaklanıyor, gerektiğinde müşterilerimizin ticari faaliyetlerini kolaylaştıracak iş birlikleriyle bu süreçleri en verimli şekilde kurguluyoruz. Son olarak BankPRO ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de bu stratejimizin önemli bir yansıması oldu. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kamu ihaleleri, büyümek, güçlenmek isteyen firmalar için büyük fırsatlar sunarken aynı zamanda kurumsal itibarlarına da katkı sağlıyor. Bu ihale süreçlerinde firmaların ihtiyaç duyacağı finansal çözümleri geliştirmek, onları doğru yönlendirmek de biz bankalar için ayrı bir öneme sahip. Ancak bu noktada farklı ölçeklerde çok sayıda kamu ihalesini takip etmek, detaylarına, güncellemelerine hakim olmak ve bu süreçlere dahil olan firmaları takip edebilmek de kritik bir konu… BankPRO bu alanda geliştirdiği yazılım hizmetiyle, bizlere büyük bir bilgi kaynağına erişebilme imkanı sunarken aynı zamanda kamu ihale süreçlerine dahil olan veya ihalelere girmeyi planlayan firmalarla ilişkimizi derinleştirmeye de yardımcı oluyor. Bu iş birliği sayesinde Alternatif Bank olarak kamu ihalelerindeki tüm süreçleri ve gelişmeleri etkin şekilde takip ederek müşterilerimize eş zamanlı çözümler sunacağımıza, yenilikçi çözümlerimizle müşteri tabanımızı genişleteceğimize ve hepsinden önemlisi iş süreçlerinde değer yaratacağımıza inanıyoruz” dedi.